Штат GlobalLogic в Україні за рік збільшився на 1656 фахівців та перевищив 7 тисяч

11 ноября 2021 г., 13:55

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З 2020 року кількість спеціалістів IT-компанії GlobalLogic в Україні зросла на 1656 фахівців (30,6%) і зараз становить 7069. Загалом минулого року кількість IT-фахівців в Україні за деякими оцінками збільшилась на 16% і у 2021 перевищила 213 тис. Таким чином ріст штату GlobalLogic майже вдвічі перевищує середній показник по IT-ринку в країні.

GlobalLogic має офіси в Києві, Харкові, Львові та Миколаєві. Більшість нових фахівців почали співпрацю саме з київським офісом компанії – станом на листопад в столиці впродовж року закрили понад 850 позицій. Але рекордсменом щодо відносного зростання є офіс у Львові – там кількість спеціалістів зросла на 40,5% – до 2064.

За рік до GlobalLogic долучилися понад 500 спеціалістів, що працюють дистанційно із 28 міст України, де наразі немає офісів компанії. Такі спеціалісти беруть участь у проєктах виключно віддалено. Наразі більшість інженерів – незалежно від локації – співпрацюють з компанією у віддаленому режимі через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

GlobalLogic має високий рівень IT-експертизи завдяки великій кількості middle+ спеціалістів. Так, 28% інженерів в компанії – спеціалісти рівня senior, 29% – middle. При цьому лише 12% розробників – junior-фахівці. Середня тривалість співпраці з компанією становить три роки, однак є фахівці, які в GlobalLogic вже більше 15 років – їх 82.

З 2018 року GlobalLogic вже інвестувала понад 4 млн. дол. у розвиток інженерних талантів у Центральній та Східній Європі, суттєва частина з яких припадає на Україну. У межах програми GlobalLogic Education компанія налагодила партнерські відносини з 22 українськими університетами. Вона залучає до співпраці як досвідчених фахівців, так і молодих інженерів завдяки ініціативам GL BaseCamp та GL ProCamp. За внутрішніми даними GlobalLogic, у 2021 році половина випускників GL BaseCamp, спільних з університетами R&D-проєктів, підготовчих курсів та програм долучилися до інжинірингових команд. Усього з навчальних тренінгів, кемпів та курсів за минулий рік у компанію прийшли 1200 спеціалістів, а за всі роки існування програми GlobalLogic Education – понад 4000.

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