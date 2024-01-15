Шкідливі розсилки мімікрують під листи від компанії «Медок» та запити судових документів

15 января 2024 г., 17:35

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«Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України» (CERT-UA), що діє при «Держспецзв’язку», виявила розсилання групою UAC-0050 небезпечних електронних листів з тематикою «запитів».

Так, 9 січня відбулося розсилання листів з темами «запит судових документів» і «запит». Повідомлення зловмисників містили файли-архіви, запуск вмісту яких призведе до зараження комп’ютера шкідливими програмами RemcosRAT та QuasarRAT.

11 січня зафіксовано масове розповсюдження листів з темою «Запит від компанії Медок» з вкладенням у вигляді RAR-архіву «Запит.rar» або посиланням на його завантаження із сервісів Bitbucket чи «Google Диск». Як і в попередньому випадку, запуск вкладених файлів призведе до встановлення в системі програми для віддаленого управління Remote Utilities.

Це вже не перша подібна атака угруповання UAC-0050. Так, у грудні 2023 року зловмисники здійснили масове розсилання електронних листів з тематикою «заборгованості за договором Київстар», а ще раніше намагалася викрадати дані, маскуючись під «МЗС України», «СБУ», «Печерський суд», «Укртелеком» тощо.

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