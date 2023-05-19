Що вміє «військова» електроніка. IP vs MIL

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Повномасштабна війна сколихнула все суспільство, зосередивши його увагу до потреб військових. Оскільки більшість навіть освічених ІТ-фахівців раніше не стикалася з особливостями захищених рішень військового виконання, ми вирішили коротко познайомити з ними.

IP vs MIL

У сфері масової електроніки досить широко представлені пристрої з пило- та вологозахищеністю різного рівня. Тому існує думка, що такі рішення цілком підійдуть і для експлуатації на полі бою: чи то в окопі, чи то на борту бойової техніки, чи в оперативному штабі. Однак це не завжди так. Розберімося чому.

Нагадаємо, що стандарт захисту категорії IP отримав свою назву від англійської Ingress Protection, що означає захист від проникнення. Річ у тому, що відповідно до своєї назви цей документ класифікує пристрої за їх ступенем захищеності від проникнення вологи та пилу. В позначенні такого захисту використовуються дві цифри: перша належить до пилу і мікрочастин та знаходиться у межах від 0 до 6, а друга позначає водонепроникність та може змінюватися від 0 до 8. В обох випадках 0 передбачає відсутність захисту. Тоді як максимальне значення кожного з параметрів відповідає абсолютній пилонепроникності (IP6x) або захисту при тривалому зануренні у воду на глибину понад 1 метр (IPx8).

Безумовно, в бойових умовах корисні обидва типи захисту, але їх одних недостатньо, тому що, наприклад, розміщена в САУ електроніка навіть з максимальною пилонепроникністю і вологозахистом дуже швидко вийде з ладу, не витримавши потужних ударних впливів. Все ж таки експлуатація в екстремальних бойових обставинах вимагає ширшого спектра типів захистів. Саме вони й описуються в так званих військових стандартах MIL-STD-810.

Ці документи були вперше введені Міністерством оборони США в 1962 році, і за минулий час до них було внесено багато правок. Кожна нова редакція стандарту позначається наступною літерою латинського алфавіту наприкінці назви. Варто мати на увазі, що затверджена у 2008 році версія містить літеру G, а редакція від 2019 року - H. Таким чином, найсвіжіший реліз називається MIL-STD-810H. Саме цей стандарт найбільш повно описує вимоги щодо захищеності від широкого спектра несприятливих впливів, що виникають у бойових обставинах.

Спектр умов навколишнього середовища, тестованих за стандартом MIL-STD-810:

- тест висоти методом високого і низького тиску,

- вплив високих і низьких температур, а також температурний шок (зокрема в робочому стані і стані зберігання),

- дощ, зокрема крижаний дощ,

- вологість, грибки, соляний туман для тестування корозієстійкості,

- пісок і пил,

- піротехнічний удар, тобто тестування у вибухонебезпечній атмосфері,

- проточна вода,

- прискорення,

- вібрація від стрільби,

- трясіння під час транспортування,

- вібрації за різними осями, акустичні шуми,

- стійкість до сонячних променів тощо.

Тому при виборі будь-якого рішення, призначеного для військових цілей, життєво важливою є його відповідність вимогам стандарту MIL-STD-810H.

«Розумна війна»

Сучасна війна значною мірою базується на просунутих електронних платформах, включаючи боєприпаси, що самонаводяться, й засоби аерофоторозвідки. І всім цим потрібно керувати, збирати та аналізувати інформацію, що надходить по різних каналах, а також наочно її представляти. Насамперед на слуху були лише захищені ноутбуки та планшети. Але сьогодні вже не обійтися лише одними вище перерахованими комп'ютерами. Наприклад, для організації в рамках оперативного польового штабу платформи Mobile Mission Server можна використовувати комплексне рішення Lizard Mobile Server, що випускається компанією roda computer. Його ключовий елемент – ахищений сервер у формфакторі ноутбука, який може бути доповнений різноманітними модулями, наприклад, для розширення місткості системи зберігання, якщо не достатньо його вбудованого сховища на базі чотирьох SSD з підтримкою включення до RAID. Такий мобільний сервер може працювати у розширеному діапазоні температур та на великій висоті, витримує вплив дощу, не боїться ударів.

Для керування дронами та автомобілями з автономним водінням можна використовувати захищений планшет Panther DS13, що випускається roda computer, оснастивши його спеціалізованим контролером. В результаті 10-дюймовий сенсорний екран доповнюється апаратними ергономічними клавішами. При цьому зчленування з’єднання контролера з планшетом виконується за принципом докстанції без необхідності будь-яких модифікацій. Рішення не боїться падінь з висоти 1,22 м та попадання дощу, працює в умовах трясіння, наприклад у гелікоптері.

Розумний дисплей ROCCS12 від roda computer дозволяє наочно представляти оперативну інформацію на вбудованому 12-дюймовому сенсорному екрані. Він базується на досить потужній обчислювальній платформі із використанням процесорів Intel Xeon або Core i7. Наявні у складі клавіші для більшої зручності програмуються. Ця платформа має захист IP65 та відповідає вимогам MIL-STD-810G, забезпечуючи роботу при температурах від -20°C до +60°C.

У ситуації, коли необхідно в польових умовах оперативно розгорнути провідну мережу, виявиться корисним комплексне рішення від roda computer – котушка зі 100 метрами кабелю, оснащена восьми портовим GE комутатором та вбудованим блоком живлення. Цей захищений пристрій відповідає вимогам стандартів IP65/IP54 і може працювати в діапазоні температур від -40 до +75°C.

Як бачимо, за допомогою електроніки у військовому виконанні навіть на полі бою можна розгорнути практично повноцінну ІТ-інфраструктуру.

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