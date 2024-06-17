Що дасть Apple Intelligence

17 июня 2024 г., 21:58

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На WWDC було представлено Apple Intelligence - новий набір функцій штучного інтелекту, який з’явиться пізніше цього року в iOS 18, iPadOS 18 та macOS Sequoia.

Що необхідно знати про Apple Intelligence?

Крейг Федерігі (Craig Federighi), віцепрезидент Apple, підсумував під час свого виступу на WWDC: «Apple Intelligence – це система персонального інтелекту, яка ставить потужні генеративні моделі в основу ваших iPhone, iPad і Mac».

Існує п’ять ключових стовпів Apple Intelligence, які в поєднанні відрізняють його від інших інструментів штучного інтелекту, що вже існують.

Потужний: Здатний запропонувати дійсно корисну допомогу Інтуїтивно зрозумілий: Простий у використанні та доступний Інтегрований: Інтегровані в ядро ваших пристроїв Персональний: Розуміє ваш особистий контекст Конфіденційність: Створений з нуля для забезпечення конфіденційності.

Apple вважає, що ніхто інший не пропонує АІ, який би відповідав усім цим критеріям.

Мета Apple Intelligence? Тім Кук добре сформулював її у своїй промові: “Зробити ваші найособистіші продукти ще кориснішими та приємнішими”.

Apple Intelligence дозволить робити наступне.

Мовні інструменти

Інструменти для написання текстів: АІ зможе переписувати та вичитувати текст будь-де, навіть у сторонніх додатках. Це буде особливо корисно під час надсилання електронного листа, написання статті або посту в соціальних мережах.

Пріоритетні сповіщення: АІ зрозуміє з контексту, які сповіщення є найбільш важливими, і покаже їх першими.

Пріоритетні повідомлення в пошті: Аналогічно, АІ визначить пріоритетність повідомлень електронної пошти, які найбільше заслуговують на вашу увагу.

Розумні відповіді: АІ генеруватиме відповіді на листи, пропонуючи їх для затвердження перед відправленням.

Зменшити кількість переривань: Цей новий режим “Фокус” працює як “Не турбувати”, але розумно пропускає важливі сповіщення.

Короткі відомості про вміст: Незалежно від того, чи ви читаєте стенограму зустрічі, чи переглядаєте електронний лист, штучний інтелект підсумує вміст для вас.

Інструменти для роботи з зображеннями

Створення зображень: Можна створювати абсолютно оригінальні зображення за допомогою простого набраного запиту.

Genmoji: Можна створювати абсолютно оригінальні емодзі за запитом на будь-який випадок.

Очищення: Легко видаляти небажані об’єкти з фотографій.

Потужний пошук: Можна бути знаходити саме ті фотографії, які потрібні, в додатку “Фотографії”.

Паличка для малювання: використовуючи Apple Pencil можна намалювати коло в нотатці, і АІ автоматично створить нове зображення, враховуючи вміст інших нотаток.

Нова та вдосконалена Siri

Краще розуміння мови: Siri з Apple Intelligence набагато поблажливіше ставиться до незграбних запитів. Наприклад, можна сказати: “Siri, постав будильник на – ой, зачекайте, ні, постав таймер на 10 хвилин. Насправді, краще на 5”.

Персоналізована допомога: Siri може виконувати нові дії з глибоким розумінням вашого особистого контексту.

Екранна обізнаність: Тепер Siri знає, що відбувається на екрані користувача, і може допомогти відповідно. Наприклад, ви можете сказати: “Додай цю адресу до їхньої контактної картки”.

Виконання дій у різних програмах: тепер Siri може виконувати дії в різних програмах, що заощаджує час користувача. Наприклад, ви можете попросити: “Siri, додай це місце до моєї дорожньої нотатки”.

Швидко набирайте запити: Швидким подвійним дотиком у нижній частині екрана iPhone або iPad можна бути ввести запит до Siri, а не вимовляти його, а потім з’явиться клавіатура.

Глибокі знання про продукти Apple: Тепер ви можете ставити Siri запитання про будь-які пристрої Apple та функції операційної системи, і вона надасть вам необхідну інформацію.

Інтеграція з ChatGPT

Apple офіційно співпрацює з OpenAI для глибокої інтеграції ChatGPT в системи iOS 18, iPadOS 18 і macOS Sequoia.

Завдяки тому, що ChatGPT від OpenAI інтегрований в Siri та Writing Tools, користувач отримує ще більше знань, коли вони можуть бути корисними – вам не потрібно перемикатися між інструментами. Siri може використовувати ChatGPT для певних запитів, включаючи питання про фотографії або документи. А за допомогою Compose in Writing Tools можна створювати та ілюструвати оригінальний вміст з нуля.

Важливо, що ChatGPT не вимагає наявності облікового запису OpenAI, а інформація, яку він обробляє, не зберігається і не передається іншим особам. Завдяки цій інтеграції Apple підтримує свої стандарти конфіденційності, не покладаючись на OpenAI.

Через високі вимоги до обчислювальних ресурсів, необхідних для належної роботи цих функцій, функція Apple Intelligence обмежена певною кількістю сучасних пристроїв:

iPhone 15 Pro та Pro Max

iPad з чипом M1, M2 або M4

комп’ютери Mac з чипом M1, M2 або M3

Це означає, що в iPhone ці потужні функції штучного інтелекту підтримуватимуться лише в найновіших і найдорожчих моделях – принаймні, поки що. Очікується, що майбутні iPhone 16, 16 Plus та 16 Pro будуть підтримувати Apple Intelligence.

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