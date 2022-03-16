Що означає війна в Україні для кібербезпеки Європи

16 марта 2022 г., 11:35

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Як бомби та ракети обрушуються на українські міста,так діє інший вид озброєння: кіберзброя. Ця зброя нового покоління замінює вибухівку на деструктивне програмне забезпечення (шкідливе ПЗ) і ракетні пускові установки з мережевими вразливістю. Кіберзброя проникає в основні мережі країни-противника, встановлює віддалений контроль та сіє хаос, стираючи дані в комп'ютерах, зливаючи дані та викликаючи інші небезпечні збої в основних службах та критичній інфраструктурі.

Але кіберзброя принципово відрізняється від традиційної «кінетичної» зброї: вона часто менш цілеспрямована. Іншими словами, коли одна країна використовує кіберзброю проти іншої країни, вона може вразити інші цілі, ніж передбачали його творці. Коли шкідливе програмне забезпечення переміщується всередині цільової мережі, воно може ненавмисно проникнути в інші мережі. Дослідники називають це "побічним ефектом".

І хоча зараз Росія веде реальну війну тільки проти України, ризик поширення агресія за допомогою кіберзброї на європейські країни та фірми у всьому світі продовжує зростати. Microsoft виявила безліч українських комп'ютерів, уражених шкідливою програмою, яка стирає їх вміст, що важко піддається відновленню. В останні дні Microsoft також виявила нове шкідливе ПЗ (під назвою «FoxBlade»), призначене для крадіжки даних про здоров'я, страхування та транспорт з українських основних служб. Висока ймовірність поширення цих шкідливих програм за межі України. Уряди всього світу вже випускають попередження про можливий ризик поширення загрози. Також з'являються підозріло своєчасні збої в роботі європейських систем, які можуть стати побічними ефектами. Ізоляція себе від кінетичної війни більше не означає, що вони у безпеці від наслідків самої війни.

Традиційно концепція безпеки розвивалася поряд із поняттями загрози та сили, насамперед у збройних силах.

У лютому 1998 року, коли США готували бомбардування Іраку, хтось зламав військові комп'ютерні мережі. Виявилося, що це були якісь підлітки з Каліфорнії. Ця подія, відома як Solar Sunrise, пролила світло на кіберпростір. Це викликало політичні дебати про активи, уразливості та можливості, якими уряди повинні керувати для захисту своїх об'єктів та своїх зацікавлених сторін у кіберпросторі.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист