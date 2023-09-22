Що необхідно для сталого розвитку граничних обчислень?

22 сентября 2023 г., 18:50

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Багато організацій з різних галузей використовують можливості великих даних та цифрових інструментів за допомогою граничних обчислень для підвищення відмовостійкості, ефективності, безпеки та надійності.

Передача всіх даних, що генеруються, в централізований центр обробки даних або в хмару може призводити до проблем з пропускною здатністю і затримками трафіку. Edge-обчислення пропонують ефективнішу альтернативу: дані обробляються та аналізуються ближче до місця їх створення.

Граничні обчислення визначаються як розподілена обчислювальна структура, що дозволяє наблизити корпоративні програми до джерел даних, таких як пристрої IoT або локальні віддалені сервери. Така близькість до даних у їхнього джерела може забезпечити суттєві переваги для бізнесу: покращення часу відгуку та оптимізація смуги пропускання. В результаті відкриваються широкі можливості для покращення бізнес-процесів операцій за допомогою сучасних технологій.

Через бурхливе зростання обсягів даних, що генеруються розподіленими обчисленнями, 65% компаній зі списку Global 2000 до 2024 року мають плани впровадження нових методів оптимізації бізнесу, в тому числі впровадження новітніх систем моніторингу та покращення кібербезпеки для забезпечення граничних обчислень.

Цей перехід до оцифрування обумовлений такими технологіями як периферійні обчислення та хмарні обчислення з технологіями активного моніторингу та керування енергозабезпеченням роботи обчислювальних ресурсів в режимі реального часу.

Ці технології дозволяють оцифровувати та об'єднувати операційні активи та дані між традиційними ізольованими системами. Використовуючи ці процеси, організації можуть застосовувати аналітику для отримання цінної інформації про бізнес, використовуючи розподілені локальні моделі роботи. В результаті організації можуть побудувати більш надійну та стійку ІТ-інфраструктуру, яка дозволяє відстежувати та прогнозувати результати, оптимізуючи процеси за допомогою стратегії підключених операцій.

Граничні обчислення та підключені операції дають організаціям конкурентні переваги, але необхідно розв'язувати деякі проблеми. Нещодавнє проведене компанією IDC дослідження виявило кілька викликів, які необхідно вирішити при розгортанні та управлінні функціональної структури граничних обчислень. Серед них можна виділити такі, як підтримка відмовостійкості та підключення до мережі, управління безпекою та розв'язання проблеми нестачі фахівців на місцях.

Характер розподілених ІТ-середовищ може нести проблеми. Наприклад, віддалені точки часто страждають від поганого зв'язку і схильні до стрибків напруги та перебоїв в електроживленні. Для подолання цих проблем організаціям слід ретельно опрацьовувати інфраструктуру, включаючи стійкові шафи, джерела безперебійного живлення та мікродатацентри, а також важливо враховувати екологічні аспекти при виборі та розгортанні граничних обчислень.

Розподілений характер граничних обчислювальних вузлів означає необхідність віддаленого управління. Багато компаній не мають у своєму штаті відповідних ІТ-фахівців у кожному філіалі та можуть бути більш уразливими до незапланованих простоїв або впливу зовнішніх факторів, що знижують продуктивність. Оптимальним варіантом є впровадження надійного стандартизованого підходу до моніторингу та управління, щоб забезпечити превентивну діагностику та швидке реагування на проблеми.

Сьогодні існує функціональне програмне забезпечення , яке дозволяє контролювати кілька об'єктів критично важливої ІТ-інфраструктури. Організації можуть здійснювати проактивний моніторинг та управління граничними обчислювальними вузлами в реальному часі, використовувати можливості моніторингу, оцінки, миттєвого оповіщення про несправності та рекомендації на основі даних, отриманих за допомогою штучного інтелекту. Такий моніторинг може включати інтегральні оцінки ризиків, наприклад відстеження умов навколишнього середовища і видачу сигналів тривоги про високу температуру, вологість для прогнозування впливу на стан батарей ДБЖ.

Згідно з дослідженнями IDC, головною перешкодою для інвестування в Edge-обчислення є побоювання щодо ефективності управління цією масштабною інфраструктурою. Загальна нестача компетенцій у галузі проєктування, впровадження та управління такими рішеннями призводить до необхідності шукати підходи для розв'язування проблеми.

Як же організаціям вирішити її? Один із підходів полягає у використанні стандартизованих рішень та екосистеми партнерів, коли компанії можуть скористатися послугами постачальників ІТ-рішень та вендорів, які вже багато в чому розібралися в головоломці граничних обчислень. Вони часто можуть надати перевірені рішення та ресурси для успішного розгортання та управління граничними обчисленнями.

За даними IDC, організації також все частіше вважають за краще купувати та керувати технологічними рішеннями за моделлю «як послуга». Такий підхід дозволяє підприємствам зосередитися на основній діяльності, а постачальникам ІТ-рішень – активно керувати Edge-об'єктами для підвищення їхньої працездатності.

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