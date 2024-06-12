12 июня 2024 г., 17:25

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Якщо ви не пам'ятаєте, термін «Sherlock» у контексті Apple означає, що компанія бере ідею програми або сервісу від сторонніх розробників та інтегрує її безпосередньо до своєї операційної системи. Це часто призводить до того, що цим розробникам доводиться шукати інші ідеї для своїх програм, тому що користувачі починають купувати їх продукти набагато менше, якщо в системі вже вбудована безплатна альтернатива.

Власне, термін виник у 90-х, коли Apple додала в MacOS 8 додаток для пошуку під назвою Sherlock, який був дуже схожий на додаток Watson компанії Karelia. Нібито навіть сам Стів Джобс тоді сказав розробникам, що, мовляв, «ваша програмка – це дрезина на рейках, а Apple – це поїзд, який мчить на всіх парах своїми ж рейками». Загалом, відтоді Apple ніколи не соромилася додавати до своєї системи фічі, які могли бути фундаментом сторонніх додатків.

Ось і під час останнього анонсу нових версій я звернув увагу на кілька речей, які напевно викликали смуток і печаль в офісах інших компаній:

Нова програма Passwords, швидше за все, призведе до зниження продажів у багатьох менеджерів паролів (навіть попри те, що ця програма – просто покращення роботи з паролями, яка була раніше вбудована в системні налаштування);

Window tiling у новій macOS – швидше за все, смерть для багатьох менеджерів вікон, доступних для Mac;

Writing tools – інструменти для покращення перевірки тексту – напевно погані новини для утиліт типу Grammarly;

Підтримка хайкінг-трейлів у картах, швидше за все, сильно засмутила розробників програми AllTrails і подібних до неї;

Калькулятор на iPadOS (нарешті!) – вб'є більшість сторонніх додатків-калькуляторів в App Store;

Транскрипція аудіо записів у тексти – є приблизно мільйон сервісів та програм, які займаються цим.

Я щось пропустив?

Sherlocking 2024

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