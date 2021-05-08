СХД корпоративного класса емкостью в несколько петабайтов — конкурентное преимущество для сервиса провайдеров 

0

Tweet

Компания Infinidat основана в 2011 г. группой специалистов по системам хранения, которые задумались о том, как уйти от компромисса между производительностью, доступностью и стоимостью в корпоративных системах, хранящих петабайты данных. Команда Infinidat, вооруженная многолетним опытом разработки СХД и окрыленная успехами предыдущих продуктов, превратилась в отраслевого лидера, когда разработала способ лучше и быстрее сохранять и защищать петабайты данных с максимальной надежностью и по минимальной цене.

СХД корпоративного класса InfiniBox® превосходит по производительности системы all-flash, обеспечивает 100% доступность при работе со смешанными нагрузками и позволяет наращивать емкость до нескольких петабайтов. Моментальные снимки, создаваемые без снижения производительности системы, и репликация данных по схеме «активный/активный» значительно повышают гибкость бизнеса. InfiniBox позволяет ИТ-отделам организаций и поставщикам облачных услуг превосходить целевые показатели, установленные в договорах об уровне обслуживания, а также снизить стоимость и упростить операции хранения в системах, емкость которых можно увеличивать до нескольких петабайтов.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Поистине инновационный и эффективный алгоритм управления кэш-памятью (Neural Cache) сочетании с высокоэффективным размещением данных обеспечивает высокую пропускную способность с задержками микросекундного уровня. Поддержка технологий NVMe-oF и Storage Class Memory (SCM) позволяет сохранить конкурентные преимущества InfiniBox по мере расширения инфраструктур заказчиков.

ПЕТАБАЙТЫ ЕМКОСТИ

Исключительно эффективное «тонкое» выделение ресурсов (thin provisioning), непрерывное высвобождение пространства и сжатие данных «на лету» позволяют максимально использовать емкость системы. Система занимает до одной стойки высотой 42U, расширяется до 10 ПБ и больше (эффективная емкость), может объединяться с другими системами и отличается высокой экономической эффективностью.

100% ДОСТУПНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Самовосстанавливающаяся архитектура InfiniBox в сочетании с нашей патентованной технологией размещения данных InfiniRaid и предиктивным анализом неисправностей обеспечивают самую высокую в отрасли доступность данных и возможность модернизации без остановки системы. Тройное резервирование аппаратных компонентов InfiniBox позволяет системе быстро восстанавливаться после отказа любого компонента. InfiniBox предлагает 100% гарантию доступности данных1. Шифрование и SnapSecure®, технология неизменяемых моментальных снимков, уменьшают или устраняют проблемы кибербезопасности.

ГИБКОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ БИЗНЕСА

Моментальные снимки занимают минимум пространства, при их создании производительность системы не снижается; они упрощают защиту данных, ускоряют процесс разработки, улучшают контроль качества и позволяют создавать практически бесконечное количество копий ваших данных. Интегрированные асинхронный, синхронный, «активный-активный» режимы репликации данных поддержкой множества площадок обеспечивают максимально высокий уровень доступности данных и непрерывности бизнеса и скорость восстановления данных после сбоя.

ПРОСТОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Наш облачный аналитический инструмент InfiniVerse осуществляет мониторинг, создает отчеты, оценивает состояние вашей системы Infinidat и прогнозирует влияние изменений инфраструктуры на производительность. Для управления элементами используется интуитивно понятный графический интерфейс InfiniBox на основе HTML5, который упрощает выполнение сложных операций. Полнофункциональный RESTful API и функциональный интерфейс командной строки помогают автоматизировать сложные задачи. Функциональность Quality of Service упрощает управление уровнями обслуживания для различных пользователей, рабочих нагрузок и томов.

УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА

InfiniBox может одновременно использовать протоколы FC, iSCSI, NFSv3 SMB на одной системе, что упрощает консолидацию рабочих нагрузок и позволяет заменить собой множество массивов с различными сроками окончания сервисной поддержки и схемами лицензирования.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

InfiniBox предоставляет возможность интеграции с интерфейсами многих приложений, платформ виртуализации, баз данных, систем резервного копирования. Благодаря исключительно быстрой интуитивно понятной системе подключения и конфигурирования Host PowerTools, задачи управления, на которые уходило по несколько дней, теперь выполняются за секунды!

Сервис провайдеры выбирают Infinidat за высокую надежность и простоту управления

Проблема заказчика

Компаниям, которые предоставляют облачный сервис, важно получать большое количество емкости и производительности за меньшие деньги. У таких организаций как правил нет четкого профиля нагрузки, поэтому помимо того, что решение для хранения данных должно оптимально подходить по параметру цена/качество, оно еще и должно быть максимально универсальным в плане применения к разным профилям нагрузки и всегда показывать достойную производительность.

Зачастую компании используют системы хранения данных, который по производительности соответствуют системам хранения данных (СХД) на дисках SAS. Одна из таких компаний задалась целью найти решение по модернизации второго класса хранения данных в публичном облаке для увеличения производительности. После проведенного анализа рынка стало понятно, что решениe Infinidat полностью соответствует требованиям по производительности и даже несколько превышает их, помимо этого, позволяет наращивать емкость до нескольких петабайтов. Явное конкурентное преимущество перед другими вендорами позволит превзойти целевые показатели, установленные в соглашении об уровне сервиса (SLA), и сохранить стоимость для заказчика на прежнем уровне.

Решение: InfiniBox от Infinidat

В ходе тестирования InfiniBox заказчик смог проверить все заявленные характеристики и остал доволен результатами.Оособенно была отмечена возможность обеспечения субмиллисекундной задержки, 100% доступность и сверхвысокую емкость при значительно более низкой общей стоимости владения, чем существующие технологии хранения. Наличие всего функционала СХД в закупаемом оборудовании плюс возможность моментального масштабирования также склонили чашу весов в сторону Infinidat. Это возможно благодаря модели продаж «Емкость по требованию», при этом цена за дополнительный объем согласовывается заранее. Цена удовлетворяла возможностям и руководством было принято положительное решение о сотрудничестве с Infinidat.

Преимущества решения Infinidat для заказчика:

Благодаря системе «Гибкое ценообразование» от Infinidat сервис провайдер платит за системы хранения Infinidat, комбинируя капитальные затраты (базовая емкость) и операционные расходы (дополнительная емкость). В зависимости от бюджетных ограничений и потребностей бизнеса ИТ-менеджеры могут сами увеличивать базовую или дополнительную емкость и в любое время преобразовывать дополнительную емкость в базовую без каких-либо штрафов, чтобы найти золотую середину между требуемой гибкостью и эффективностью затрат.

В итоге заказчику удалось сильно повысить производительность системы хранения данных публичного облака, сохранив цену на прежнем уровне. Массивы Infinidat зарекомендовали себя, как надежные решения, а сама компания — как прекрасного партнера, который уже неоднократно не только помогал, но и входил в положение заказчика.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!