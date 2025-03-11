Сервіси соцмережі X не працювали кілька годин

11 марта 2025 г., 13:45

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Робота соцмережі X, в минулому Twitter, була серйозно порушена у понеділок після того, як компанія стала мішенню DDoS, за яку взяла на себе відповідальність пропалестинська хакерська група.

Проблеми в роботі соцмережі вперше з'явилися рано вранці 10 березня за східноєвропейським часом, коли користувачі повідомляли про проблеми як з додатком X, так і з веб-сайтом. Потім ситуація змінювалися протягом дня, кількість повідомлень про перебої в роботі то зменшувалася, то знову збільшувалася, оскільки DDoS-атака націлювалася на X хвилями. Станом на 19:00 вже в основному знову працював, а кількість повідомлень від користувачів на Downdetector зменшувалася.

Ілон Маск, головний технічний директор і виконавчий голова X, підтвердив факт атаки, заявивши в ефірі X, що за атакою стоїть «або велика, скоординована група, або країна». Пізніше він написав, що кібератака була здійснена з IP-адрес в «українському регіоні», хоча і не надав конкретних доказів на підтримку цього твердження.

Протягом дня відповідальність за атаку взяла на себе пропалестинська хакерська група, відома як Dark Storm Team. За даними Malwarebytes Labs, це угруповання, створене у 2023 році, має досвід проведення атак, які можуть виводити з ладу веб-сайти, спрямовуючи на них величезний трафік.

Раніше відомі цілі Dark Storm Team включають організації в Ізраїлі, Європі та США, що відображає пропалестинську позицію групи. У лютому 2024 року вони виступили з погрозами на адресу країн Організації Північноатлантичного договору, Ізраїлю та їхніх союзників, пообіцявши здійснити кібератаки на урядові веб-сайти та об'єкти критичної інфраструктури.

У відповідь на цю атаку компанія X впровадила послуги захисту від DDoS-атак від Cloudflare для пом'якшення наслідків. Цей захід запровадив капчі для певних користувачів для перевірки, щоб стабілізувати платформу в умовах постійних загроз.

Аналітики вважають, що це була повномасштабна DDoS-атака в поєднанні з витонченою діяльністю бот-мереж, підміною облікових даних, зловживанням API і цілеспрямованими атаками на рівні додатків.

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