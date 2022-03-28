Сервіси працевлаштування під час війни в Україні та за кордоном

28 марта 2022 г., 15:05

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Війна змусила багатьох людей змінити кваліфікацію, а також стала причиною безробіття. Мільйони українців вимушені переїздити до більш безпечних регіонів країни або за кордон та шукати шляхи заробітку. «Міністерство цифрової трансформації України» підготувало добірку сервісів, що допомагають працевлаштуватися під час війни в Україні чи за кордоном.

Робота в Україні, Європі та дистанційно. Вказуйте локацію, контакти, зарплату та необхідну інформацію https://t.me/uajobnow;

Telegram-канал із вакансіями в Україні та по всьому світу. Використовуйте хештеги, щоб швидко знайти свою локацію або спеціальність https://t.me/jobforukrainians;

Сервіс для пошуку роботи українським ІТ-спеціалістам. Розміщуйте резюме та обирайте вакансію в іноземній компанії https://work.it-ease.com;

Робота в ЄС. Підприємці створили сервіс для пошуку роботи для українських переселенців та біженців. Реєструйтеся та створюйте резюме на сайті https://www.uatalents.com;

Знаходьте роботу в країні, яка вас прихистила. На сайті зібрані вакансії понад 15 країн https://helpukrainians.jooble.org.

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