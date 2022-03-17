Сервіс PayPal вже в Україні, причому без оплати за користування до 30 червня

17 марта 2022 г., 22:45

0

Tweet

У міру поглиблення кризи в Україні зростає потреба допомоги людям в доступі до критичних гуманітарних коштів. PayPal розширює свої послуги, доступні в Україні, щоб надати своїм клієнтам способи швидко та безпечно надсилати гроші друзям, родині та близьким.



Як повідомляється, тепер доступні послуги для надання гуманітарної допомоги українським клієнтам.



Власники українських акаунтів PayPal зможуть надсилати та отримувати однорангові (P2P) платежі від друзів та родини та переказувати кошти зі свого українського гаманця PayPal на відповідну дебетову картку Mastercard або Visa.



Українські клієнти, які отримують гроші від друзів та родини в свій український гаманець PayPal Wallet, зможуть переказати ці кошти на свій банківський рахунок, прив’язавши відповідну дебетову картку Mastercard або Visa або відповідну кредитну картку Mastercard або Visa.



Намагаючись надати клієнтам доступ до критично важливих коштів, PayPal тимчасово відмовиться від власних зборів за клієнтів, які надсилають кошти на українські рахунки PayPal або отримують кошти на українські рахунки PayPal. Xoom, служба міжнародних грошових переказів PayPal, також відмовляється від комісії за транзакції за платежі, надіслані одержувачам в Україні. Комісія, що стягується емітентом картки або банком клієнта, все ще може стягуватися.



Нові українські клієнти можуть виконати наступні кроки, щоб створити обліковий запис PayPal:



Перейдіть на PayPal.com/ua/home.

Натисніть «Зареєструватися» у верхньому правому куті.

Додайте номер мобільного та підтвердьте номер.

Українські клієнти повинні вибрати «Україна» на запитання «Де ви живете?»

Далі введіть інформацію, включаючи ім’я, адресу електронної пошти, адресу, дату народження та громадянство, а також вкажіть номер та тип ідентифікаційного номера (паспорт або національне посвідчення особи).

Після налаштування та підтвердження облікового запису клієнти можуть вибрати відповідну дебетову або кредитну картку Mastercard, Visa для надсилання та переказу коштів.



Розширення цих послуг для клієнтів PayPal стане доступним сьогодні. Українські клієнти зможуть надсилати та отримувати кошти зі свого українського гаманця PayPal у доларах США, CAD, GBP та EUR. Щойно клієнт перекаже свої кошти зі свого гаманця PayPal на відповідну дебетову або кредитну картку, гроші будуть доступні у валюті, пов’язаній з цією карткою. Обмінні курси та комісії, які стягуються емітентом картки або банківським рахунком клієнта, все ще можуть застосовуватися.



PayPal надаватиме ці нові послуги та звільняє своїх клієнтів від оплати за користування сервісом до 30 червня 2022 року.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист