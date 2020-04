Сервис Amazon Keyspaces для Apache Cassandra стал общедоступен

24 апреля 2020 г., 13:45

Облачный гигант Amazon Web Services (AWS) анонсировал общую доступность масштабируемого и полностью управляемого сервиса баз данных высокой готовности Keyspaces для рабочих нагрузок Cassandra.

Amazon Keyspaces for Apache Cassandra дебютировал как preview на конференции AWS re:Invent 2019, тогда он назывался Amazon Managed Cassandra Service. В окончательном варианте этот сервис поддерживает те же код приложения, лицензионные драйверы Apache 2.0 и инструменты разработчика, которые в настоящее время используются клиентами, запускающими рабочие нагрузки Cassandra.

Keyspaces имеет бессерверную архитектуру, благодаря чему автоматически масштабирует таблицы в любую сторону в ответ на изменения трафика приложений, конфигурирует кластеры, добавляет и удаляет узлы.

Клиенты с существующими таблицами Cassandra, работающими локально или в Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), могут легко перенести эти таблицы в Amazon Keyspaces с помощью сервисов AWS, таких как Amazon EMR, или инструментов с открытым исходным кодом, таких как Cassandra Query Language Shell.

После миграции они могут забыть о том, чтобы самостоятельно администрировать серверы, выделять аппаратные ресурсы или восстанавливать сбалансированность разделов — задачи, требующие специальных знаний и превращающиеся в серьёзную проблему для кластеров с сотнями терабайт данных и миллионами операций чтения/записи в секунду.

Растущий список регионов, в которых доступен Amazon Keyspaces, сейчас включает US East (Северная Виргиния), US East (Огайо), US West (Орегон), US West (Северная Калифорния), Europe (Франкфурт), Europe (Ирландия), Europe (Лондон), Europe (Париж), Europe (Стокгольм), Asia Pacific (Гонконг), Asia Pacific (Мумбаи), Asia Pacific (Сеул), Asia Pacific (Сингапур), Asia Pacific (Сидней), Asia Pacific (Токио), Canada (Онтарио и Квебек), Middle East (Бахрейн), и South America (Сан-Паулу).

