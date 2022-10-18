Сертифікати як тендер-лок

18 октября 2022 г., 17:55

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Як вигравати серверні тендери (у змові з покупцем)?

Добре, якщо йдеться про дороге А-бренд обладнання та ти перший встигаєш реєструвати проекти у вендора. Адресна знижка – захист від конкурентів.

А якщо ні? Тоді доводиться наповнювати тендерні специфікації тендер-локами: технологічними, процедурними, документальними – скільки вистачить фантазії. Якщо процедура закупівель спрощена, замовник має право вказати конкретний виріб і не розглядати “аналоги”. Але якщо ні – за будь-якою конкретикою піде звинувачення у дискримінації, тендер завалять. Якщо ти попрацював і зашифрував сервер відстороненими багатосторінковими описами, завжди знайдуться нероби, які все розшифрують.

Можна обкласти тендер утомливим документообігом – довідками про несудимість, звітами податкової, всілякими виписками. Спеціально навчені люди пройдуть і цей квест за день.

Найпростіше купити собі якийсь сертифікат ISO поекзотичніше, і підкладати вимогу його обов'язкової наявності у “свої” тендери. Продавці сертифікатів роблять "легітимні документи під ключ за кілька днів".

Це не повинен бути ISO 9001 (вимоги до якості управління всередині організацій) – він поширений і не позбавлений сенсу (“відокремити стабільних постачальників від від пройдисвітів”). Краще придбати інші: ISO 14001 (екологія), ISO 37001 (антикорупція), ISO 45001 (охорона праці) або ISO 50001 (енергоефективність). Коли у тебе такий набір сертифікатів є, а в конкурентiв нi, ти - на конi. Те, що сертифікація добровільна і до серверів не має стосунку, не перешкода. Замовнику ТАК ТРЕБА.

Минулого літа траплялися тендери з якимись антиковiдними сертифікатами, зараз зникли. Мабуть, сервери успішно перемогли коронавірус.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада