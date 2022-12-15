Серед ІТ-тенденцій 2023 року - більш імерсивний інтернет для підприємств

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Опублікований компанією Deloitte звіт Tech Trends охоплює основні тенденції, що пануватимуть на ринку корпоративних ІТ-рішень у найближчій осяжній перспективі.

Тенденції 2023 року можна розділити на дві підгрупи, перша з яких - це неминущі реалії. За даними Deloitte, ці новаторські та інноваційні тенденції зумовлені розвитком взаємодії, інформації та обчислень і зосереджені на тому, як довіра впливає на корпоративні ризики, взаємодію людини та комп'ютера, а також на цілісність даних.

Примітно, що в такому консервативному середовищі, яким є корпоративний ІТ-ринок, першою важливою тенденцією став більш імерсивний інтернет для підприємств. Під цим мається на увазі перехід до більш відчутних, розмовних і віртуальних інтерфейсів, які виходять за рамки традиційного комп'ютерного екрана. Цей перехід проявлятиметься по-різному, включно з розширеною реальністю, метавсесвітом, орієнтованим на споживача, використанням цифрових двійників фізичних активів для створення прототипів і експериментів, а також доповненим досвідом співробітників. Завдяки можливості отримати цифрове багатство у фізичному просторі, компанії довіряють обіцянкам імерсивного інтернету, щоб побудувати прибуткові бізнес-моделі на основі унікальних можливостей, що надаються "необмеженою реальністю", - заявили в Deloitte.

Ще одна перспективна технологія готується перейти до наступної фази свого розвитку, оскільки в найближчі 24 місяці інструменти штучного інтелекту ставатимуть дедалі більш стандартизованими, що призведе до усвідомлення того, що найбільших конкурентних переваг буде досягнуто тоді, коли користувачі будуть повністю впевнені в них і довірятимуть їм. "Щоб зміцнити довіру, алгоритми ШІ повинні бути видимими, перевіреними та зрозумілими, а працівники повинні брати участь у розробці та виведенні ШІ", - наголошується у звіті Deloitte.

Багатохмарність, що стала реаліями для багатьох підприємств, на перших порах призводила до ускладнення роботи ІТ-команд. Але вже найближчим часом пов'язані з цими рішеннями завдання повинні будуть вирішені за допомогою загального рівня абстракції та автоматизації, який деяки експерти називають "супер хмарою". На думку Deloitte, завдяки новим крос-хмарним сервісам, операціям з управління та безпекою, підприємства нарешті зможуть максимально використовувати універсальність, гнучкість і масштабованість хмари.

Друга підгрупа тенденцій зосереджена на "основоположних силах", у центрі яких перебувають технологічний бізнес, кібернетика та довіра, а також прагнення до модернізації ядра.

На думку Deloitte, підприємства починають переглядати свій кадровий склад, ставлячи в центр своїх бізнес-стратегій сучасні інженерні розробки. Однак замість того, щоб, як у минулому, змагатися в найманні найкращих інженерів, найдосвідченіші організації створюють нові ІТ-структури та ролі, які краще узгоджуються з наявним кадровим потенціалом. "Віддаючи перевагу цінностям, культурній відповідності та здібностям, а також довіряючи талантам проявляти свою допитливість і різнобічність у становленні фахівцями, а не наявними навичками, такий підхід призводить до поліпшення досвіду роботи з талантами та підвищенню ефективності бізнесу", - заявили в Deloitte.

Крім довіри до наявних співробітників, підприємства також навчаться більше довіряти децентралізованим архітектурам та екосистемам, що базуються на блокчейні та цифрових активах. Таким чином, підприємства приймуть новий "бездовірчий" підхід до перевірки даних і транзакцій, при цьому публічні блокчейни виступатимуть як системи обліку. У міру того, як "бездовірчі екосистеми" на базі блокчейна розвиваються в Web3, вони стають ключовими для створення і монетизації цифрових активів", - пояснюється у звіті.

Нарешті, Deloitte відзначає прискорення модернізації мейнфреймів, які вже пережили тихий ренесанс. Дедалі частіше підприємства покладаються на проміжне ПЗ для зв'язку своїх основних систем з обчислювальними технологіями нового покоління, як-от суперкомп'ютери, а також на інноваційні призначені для користувача інтерфейси, що дають змогу проводити аналітику із застосуванням штучного інтелекту на базі хмарних обчислень. Така оптимізація має вдихнути нове життя в успадковані системи, такі як мейнфрейми, розширивши довіру підприємств до їхньої цінності як сховищ даних.

На думку Deloitte, всі шість тенденцій сходяться до кінцевої мети - простоти, інтелекту та достатку, які визначатимуть технологічні стеки майбутнього. У той час як технології, що забезпечують взаємодію людини й комп'ютера, стають дедалі складнішими, користувацький досвід стає дедалі простішим. У міру розвитку інформаційних систем машинний інтелект ставатиме дедалі досконалішим. А в міру мініатюризації, віртуалізації та децентралізації ІТ-платформ зростатиме їхня здатність розв'язувати раніше нерозв'язні проблеми.

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