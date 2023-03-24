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«Сейф-сервіс» тепер доступний виключно через мобільний додаток «Нової пошти»

24 марта 2023 г., 11:35
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«Нова пошта» запустила оновлений «Сейф-сервіс» у мобільному додатку. Відтепер покупцю не потрібно робити 100-200 грн передплати на карту продавця, а продавець отримує безплатну зворотну доставку у разі відмови від товару.

Онлайн-покупка через «Сейф-сервіс» здійснюється виключно через мобільний додаток «Нової пошти», у якому покупець отримує повідомлення із номером накладної та можливістю сплатити замовлення. Після оплати товару в додатку кошти не йдуть одразу на рахунок продавця, а резервуються. Таким чином, покупець має можливість оглянути посилку у відділенні та уникає ризику із передплатою незнайомим продавцям на карту. І тільки після того, як він оглянув і забрав посилку, кошти перераховуються продавцю на картку. При цьому дані платіжних карток для обох сторін залишаються конфіденційними. Якщо товар не підійшов, і покупець відмовився від посилки, то вона повертається назад до продавця безплатно, а гроші за товар автоматично повертаються покупцеві.

Для продавців «Сейф-сервіс» безплатний, а покупець сплачує комісію за грошовий переказ. До кінця травня акційна вартість сервісу складає 20 грн, незалежно від вартості посилки.

Посилка, оформлена через «Сейф-сервіс», може зберігатися у відділенні п’ять днів. На шостий день вона автоматично повернеться до відправника, кошти – покупцю, а угоду буде скасованою. Послугу надає фінтех-компанія NovaPay, що входить до групи компаній «Нової пошти».

«Сейф-сервіс» тепер доступний виключно через мобільний додаток «Нової пошти»

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