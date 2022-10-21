Сегмент ПК у росії за перше півріччя скоротився більш ніж на 20%

21 октября 2022 г., 16:05

Як пишуть мордорські ЗМІ, продаж персональних комп'ютерів за перші шість місяців 2022 року в росії склав 1,18 млн пристроїв – це на 20,3% нижче, ніж роком раніше.

Сильніше за інших скоротилися поставки американських вендорів HP і Dell, які традиційно лідирували на російському ринку.

У другому кварталі спостерігалося падіння продажів на 42,5%, але воно було скомпенсовано продажами в першому кварталі, що опинилися на тому самому рівні, що й у минулого року.

Показники HP за пів року впали на 49% – до 80 тис.

А от китайська Lenovo наростила збут комп'ютерів на 3% до 95 тис. і зайняла 8% ринку.

Аналітики пояснюють скорочення продажів не тільки відходом з російського ринку великих вендорів ПК з початком агресії в Україні, а й прагненням споживачів заощадити в чинних обставинах.

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