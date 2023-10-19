Seagate анонсує нові жорсткі диски Exos 24 ТБ для гіперскейлерів та корпоративних ЦОД

19 октября 2023 г., 9:35

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Компанія Seagate Technology представила нові жорсткі диски Seagate Exos X24.



Як повідомляється, завдяки 10 пластинам місткістю 2,4 ТБ кожна, Exos X24 є жорстким диском Seagate з найвищою щільністю запису, що забезпечує найкращу в галузі сукупну вартість володіння (TCO) для гіпермасштабованих клієнтів та підприємств з масштабованими центрами обробки даних.



Компанія наголошує, що диск Exos X24 місткістю 24 ТБ на основі звичайного магнітного запису (CMR) забезпечує найкращу на ринку місткість, високу продуктивність і надійність корпоративного класу. Seagate також продовжує пропонувати обмеженим клієнтам хмарних сервісів гнучкість конфігурації Exos X24 на основі SMR місткістю до 28 ТБ.



Exos X24 - новий гелієвий 3,5-дюймовий диск зі швидкістю обертання шпинделя 7200 об/хв підтримує інтерфейси SATA і SAS та забезпечує покращене кешування, яке працює втричі краще, ніж рішення, що використовують кешування тільки для читання або запису.



Новий диск також забезпечує підвищену стабільну швидкість передачі даних (SDR) до 285 МБ/с і енергоефективність шляхом збереження рівня IOPS/Вт, а також перевірену надійність корпоративного класу з показником напрацювання на відмову (MTBF) 2,5 млн годин. Він підтримує технологію шифрування Seagate Secure, що забезпечує самошифрування диска (SED), SED-FIPS і миттєве безпечне стирання (ISE).



На диски Exos X24 надається 5-річна обмежена гарантія.



Диски Exos X24 вже відправляються ключовим клієнтам, а серійно будуть доступні для дистрибуції по каналах у грудні.



Компанія Seagate використовує ту саму базову технологічну платформу для своїх жорстких дисків місткістю понад 30 ТБ на основі технології магнітного запису з нагріванням (HAMR), виробництво яких планується розпочати на початку 2024 року.

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