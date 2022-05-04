Schneider Electric продовжує фокусуватися на сталому розвитку

4 мая 2022 г., 14:35

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Schneider Electric звітувала про результати за перший квартал на початок другого року своєї програми сталого розвитку на 2021-2025 роки.



За допомогою моніторингової панелі Schneider Sustainability Impact (SSI), компанія відстежує та розкриває щоквартальний прогрес у досягненні конкретних цілей, що стосуються клімату, ресурсів, довіри, рівних можливостей, поколінь та місцевих спільнот. Результати першого кварталу 2022 року досягають цілі на кінець року – 4,70 з 10, зі зведеним балом 4,00.



"Я задоволена нашим прогресом, який ми зробили з початку року та тим, як ми зберігали наш фокус на сталому розвитку, не дивлячись на нелегку та напружену динаміку розвитку соціальних процесів та ринку", – сказала Гвенаель Авіс-Хют, директорка зі стратегії та сталого розвитку Schneider Electric, яка нещодавно почала обіймати посаду Олівера Блума, тепер виконавчого віцепрезидента з енергетичного управління. "Я з впевненістю та енергією розпочинаю своє перебування на цій посаді в унікальній та відданій компанії, яка не ухиляється від своєї мети та завжди використовує власний досвід та експертизу для досягнення більш глобального та локального впливу".



Серед основних показників сталого розвитку за перший квартал



• Рішення Schneider Electric EcoStruxure допомогли клієнтам та постачальникам досягти значного прогресу в області декарбонізації та зменшити викиди CO2 на 358 мільйонів тонн з 2018 року. Також компанія розширила стратегічні партнерські відносини в області клімату з Plastic Omnium і NSG Group.

• У партнерстві з Solar Impulse Foundation Schneider Electric провела тримісячну виставку у своїй флагманській будівлі Intencity у Греноблі, Франція, під назвою «1000+ рішень для міст», де сотні відвідувачів змогли відкрити для себе та дізнатися більше про конкретні та доступні рішення для сталого розвитку міського середовища.

• Зараз Schneider Electric використовує лише перероблений картон у всіх своїх дистриб'юторських центрах в Індії, Китаї та Європі, а також прогресує в галузі екологічно чистих матеріалів, приєднавшись до галузевої ініціативи ResponsibleSteel, щоб гарантувати, що сталь, що міститься в її продукції, надходить із перевіреного джерела та виробництва та зменшує їхній вплив на навколишнє середовище.

• Schneider Electric також запустила пілотний проєкт із понад 100 стратегічними постачальниками, щоб допомогти створити свою програму забезпечення гідної роботи, яка буде розгорнута пізніше цього року.

• Нові важливі партнерські відносини, розпочаті у першому кварталі в Індії та Південній Америці, допоможуть прискорити та навчити більше людей управлінню енергоспоживанням.

• Schneider Electric за підтримки свого Фонду та індивідуальних пожертвувань тисяч працівників зібрала понад 2 мільйони євро у вигляді пожертвувань для прямої підтримки українських колег та їхніх сімей, які постраждали від кризової ситуації.

• Schneider Electric також пожертвувала обладнання на суму 4 мільйони євро, щоб допомогти відновити основне енергопостачання в Україні, а Фонд Schneider Electric продовжує працювати з місцевими недержавними організаціями на підтримку місцевої спільноти.



Докладнішу інформацію можна знайти у звіті про програму Schneider Sustainability Impact за перший квартал 2022 року, включаючи панель моніторингу прогресу.

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