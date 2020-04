Schneider Electric расширила линейку ИБП Galaxy VS с «умными» модульными батареями до 100 кВт

14 апреля 2020 г., 12:05

Компания Schneider Electric, расширила линейку трехфазных ИБП Galaxy VS со встроенными модульными батареями до мощности 100 кВт включительно.



Кроме того, в рамках выхода нового продукта также анонсируются модели со встроенным N+1 резервированием, позволяющие кратно увеличить надежность решения. ИБП Galaxy VS со встроенными модульными батареями стали значительно компактнее, что позволяет сэкономить занимаемую площадь до 60%, устройства отлично подходят для удовлетворения потребностей в бесперебойном питании ИТ-оборудования, общестроительных и промышленных нагрузок.

Как отмечается, новый Galaxy VS 60-100 кВт, а также 10-50 кВт N+1 увеличивает надежность системы благодаря резервированию по батарейным линейкам, снабженным расширенными функциями мониторинга и автоопределения. Решение позволяет снизить риски, обеспечивая защищенность нагрузки и предсказуемость автоматически рассчитанного системой времени автономной работы. Благодаря установке батарей внутрь корпуса ИБП, решение получается очень компактным, отлично подходящим для помещений с ограниченным пространством, для защиты нагрузок различных типов: от ИТ нагрузки удаленных филиалов до небольших промышленных систем. Наличие N+1 резервирования позволяет отказаться от построения внешних систем из нескольких параллельных ИБП.

Galaxy VS — это универсальная платформа, на базе которой строятся ИБП для всего мира, и в зависимости от требований по мощности и времени автономной работы, доступны различные решения для разных стран и напряжений. С момента выхода в апреле 2019 г. модельный ряд линейки Galaxy VS значительно расширился, и теперь ИБП доступны в диапазоне мощности от 20 до 150 кВт без встроенных батарей (для длительного времени автономной работы) и от 10 до 100 кВт со встроенными модульными батареями.



Подчеркивается, что в случаях, где раньше было необходимо ставить решение с резервированием и с внешними батарейными шкафами даже для непродолжительного времени автономной работы сегодня можно обойтись одним Galaxy VS со встроенным N+1 резервированием и "умными" модульными батареями со сроком службы пять или 10 лет.

Schneider Electric выделяет следующие преимущества линейки Galaxy VS:

экономия площади. Благодаря технологии высокой плотности ИБП подходит для объектов со стесненными условиями, а фронтальный доступ делает подключение и обслуживание устройства более удобным;

максимальная надежность и простое обслуживание: модульная архитектура наиболее важных компонентов ИБП упрощает и ускоряет обслуживание, а благодаря избыточности N+1 повышается отказоустойчивость;

гибкость выбора батарей: семейство Galaxy VS теперь поддерживает не только классические свинцово-кислотные батареи в шкафах или на стеллажах, и литий-ионные аккумуляторы, но и модульные батареи сроком службы 5 или 10 лет, предоставляя заказчикам возможность подобрать наиболее подходящее по техническим параметрам решение;

снижение операционных расходов благодаря эффективности до 99% в запатентованном Schneider Electric режиме ECOnversion (режим позволяет обеспечить заряд батарей, активную фильтрацию помех от нагрузки и безостановочное переключение на батареи) и до 97% в режиме двойного преобразования; готовность к Ecostruxure делает мониторинг ИБП 24/7 легким из любой точки мира.

