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Schneider Electric підтримує українську економіку та поступово відновлює бізнес в Україні

15 июня 2022 г., 13:15
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Schneider Electric - перший електротехнічний бренд, який відновив роботу на території України. Мета Schneider Electric у складні для України часи – забезпечити потреби замовників із гарантією безпеки своїх співробітників, партнерів та клієнтів та підтримати відновлення економіки України.

Тож компанія відновлює та поступово відкриває свій бізнес в Західному регіоні України. Перш за все, компанія здійснює постачання обладнання та відвантажує замовлення там, де це не загрожує здоров’ю співробітників та клієнтів. У травні Schneider Electric оголосила про доступність сервісних послуг.

Schneider Electric нараховує понад 200 робочих місць по всій Україні. Під час війни компанія не лише зберігає робочі місця своїх українських співробітників, а й допомагає їм. Фонд Schneider Electric зібрав понад 2 мільйони євро на підтримку українських колег та їхніх сімей. Завдання Schneider Electric – зберегти робочі місця своїх фахівців. Окрім фокуса на своїх співробітниках  компанія бере безпосередню участь у наповненні податкової системи України. Schneider Electric, як соціально відповідальний бізнес входить до рейтингу найбільших платників податків України та є компанією номер один у сфері енергетики за рівнем сплачених податків.

На додаток до фінансової складової ведення бізнесу Schneider Electric успішно реалізує свої інноваційні проєкти в Україні разом із місцевими партнерами, які розвивають інфраструктуру держави.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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