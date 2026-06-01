Schneider Electric допоможе SoftBank розгорнути 5 ГВт обчислювальних потужностей для AI в Європі

1 июня 2026 г., 11:45

Японський конгломерат SoftBank офіційно оголосив про масштабне зобов'язання інвестувати до 75 млрд євро у розробку та експлуатацію AI дата-центрів загальною потужністю 5 ГВт на території Франції.

Ця ініціатива стане найбільшою інвестицією групи в цифрову інфраструктуру на території Європи. Перший етап проєкту вартістю 45 млрд євро передбачає введення в експлуатацію 3,1 ГВт потужностей у регіоні О-де-Франс до 2031 року. Проєкт офіційно представлено в межах інвестиційного саміту Choose France, що проходить під егідою президента Еммануеля Макрона.

Нові центри обробки даних зведуть у Дюнкерку, Боскелі та Бушені для задоволення попиту на високопродуктивні обчислення з боку AI компаній, хмарних провайдерів та наукових установ. Проєкт реалізують у партнерстві з дочірньою структурою SB Energy, а також провідними французькими корпораціями. Зокрема, енергетичний гігант EDF забезпечить об'єкт у Бушені низьковуглецевою та конкурентоспроможною електроенергією, використовуючи інфраструктуру своїх колишніх промислових майданчиків. За словами засновника та керівника SoftBank Масайоші Сона (Masayoshi Son), країни, які першими побудують інфраструктуру для AI трансформації, визначатимуть майбутнє технологій та суспільства.

Важливим елементом угоди стало стратегічне промислове партнерство зі Schneider Electric для створення великого виробничого кластера в порту Дюнкерка. Ця ініціатива поєднає можливості SoftBank у сфері робототехніки та автоматизації з індустріальним досвідом і локальною мережею постачання Schneider Electric. Спільна робота спрямована на випуск заздалегідь підготовлених силових модулів, серверних стійок та супутнього обладнання для прискореного розгортання дата-центрів.

Масштабний крок SoftBank відображає зміну глобальної стратегії Масайоші Сона, який трансформує свій конгломерат з чисто інвестиційного фонду на прямого оператора інфраструктури епохи загального штучного інтелекту. Вибір Франції як головного європейського хабу зумовлений її унікальною енергетичною системою на базі атомної енергетики, що гарантує стабільне та безперебійне живлення, критично важливе для енергомістких AI-чипів. Для Франції ця угода є колосальною політичною та економічною перемогою, яка виводить країну в лідери континентальної Європи з розбудови обчислювальних потужностей.

Створення локального виробничого кластера разом із Schneider Electric вказує на прагнення SoftBank захистити свої ланцюжки постачання від геополітичних ризиків і дефіциту обладнання. Партнерство дозволить уникнути логістичних затримок при будівництві гігантських дата-центрів, одночасно задовольняючи жорсткі вимоги Європейського Союзу щодо технологічного суверенітету. Головним ризиком для проєкту залишається здатність французької енергомережі RTE оперативно підключити гігаватні об'єкти без шкоди для інших промислових споживачів, проте пряма підтримка уряду мінімізує бюрократичні затримки.

