Scalar Ransom Block защитит ленточные архивы от кибератак

8 ноября 2021 г., 17:25

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Ленточные системы являются важной частью комплексной стратегии, обеспечивающей защиту данных и возможность их быстрого восстановления в случае атаки программы-вымогателя. Ленточные системы по своей природе более безопасны, чем системы хранения на жестких дисках (HDD) или SSD, поскольку данные на ленте не доступны из сети. Однако, поскольку ленточная библиотека сама по себе является устройством, подключенным к сети, всё же существует некоторый риск удаленного взлома.

Чтобы устранить эту угрозу, корпорация Quantum 2 ноября анонсировала пока единственную в своём роде инновацию: патентованная функция Scalar Ransom Block создает аппаратный «блок» между данными, хранящимися на магнитных лентах, и любым подключенным к сети устройством.

Scalar Ransom Block частично выталкивает магазин, поэтому ленты не могут быть выбраны роботом, пока оператор физически не вставит его обратно. Поскольку магазин извлекается не полностью, сканер робота все еще может считывать штрих-коды на ленте, и системные администраторы в ходе периодических проверок могут убедиться в наличии лент в библиотеке.

Кроме того Quantum представила логическую блокировку (Logical Tape Blocking), которая позволяет администраторам использовать команды для предотвращения загрузки лент в привод. Хотя эта новая возможность основана на программном обеспечении, она, тем не менее, уменьшает окно риска, пока не будет инициирована блокировка Scalar Ransom Block.

Ransom Block и Logical Tape Blocking — это новейшие из более чем 25 функций и возможностей, которые образуют комплексную структуру безопасности, делающую ленточные системы Scalar одними из самых безопасных систем хранения на рынке.

В числе других функций Quantum Scalar Security Framework для киберзащиты и целостности данных:

Scalar Active Vault позволяет перемещать ленты в безопасный, изолированный раздел хранилища, который не имеет сетевого подключения и не виден ни одному приложению или сети.

Scalar Media Security Alerts уведомляет администратора об (ожидаемом или непредвиденном) удалении носителя из библиотеки.

Многофакторная аутентификация — может быть установлена для логинов администратора и пользователя, обеспечивая дополнительный уровень контроля доступа.

Ожидается, что Ransom Block и Logical Tape Blocking будут предложены на новых ленточных библиотеках Scalar i6 и Scalar i3 в декабре 2021 года. Прочие компоненты Quantum Scalar Security Framework уже доступны на поддерживающих их моделях, частью — за дополнительную плату.

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