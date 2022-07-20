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СБУ ліквідувала підпільну криптоферму поблизу Харкова, що викрадала електроенергію на сотні тисяч гривень на місяць

20 июля 2022 г., 14:45
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Співробітники «Служби безпеки України» ліквідували підпільний центр з майнінгу криптовалют на Харківщині, який щомісяця викрадав електроенергію на сотні тисяч гривень.

При цьому систематичне перевантаження комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням до об’єктів житлового фонду та критичної інфраструктури у прифронтових районах.

За даними слідства, до створення нелегального майнінг-центру причетні декілька місцевих жителів. Технологічне обладнання встановили в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова.

Для генерації електронних грошей використовували понаднормові обсяги необлікованої електроенергії, яку отримували через несанкціоноване підключення до мережі.

Під час обшуків у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та спеціалізоване обладнання з доказами злочинної діяльності.

Наразі за матеріалами СБУ, вирішується питання щодо повідомлення організаторам нелегального бізнесу про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

СБУ ліквідувала підпільну криптоферму поблизу Харкова, що викрадала електроенергію на сотні тисяч гривень на місяць

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