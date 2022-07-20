СБУ ліквідувала підпільну криптоферму поблизу Харкова, що викрадала електроенергію на сотні тисяч гривень на місяць

20 июля 2022 г., 14:45

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Співробітники «Служби безпеки України» ліквідували підпільний центр з майнінгу криптовалют на Харківщині, який щомісяця викрадав електроенергію на сотні тисяч гривень.

При цьому систематичне перевантаження комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням до об’єктів житлового фонду та критичної інфраструктури у прифронтових районах.

За даними слідства, до створення нелегального майнінг-центру причетні декілька місцевих жителів. Технологічне обладнання встановили в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова.

Для генерації електронних грошей використовували понаднормові обсяги необлікованої електроенергії, яку отримували через несанкціоноване підключення до мережі.

Під час обшуків у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та спеціалізоване обладнання з доказами злочинної діяльності.

Наразі за матеріалами СБУ, вирішується питання щодо повідомлення організаторам нелегального бізнесу про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

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