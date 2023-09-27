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SAP вбудує в корпоративні хмарні сервіси цифрового помічника Joule на базі AI

27 сентября 2023 г., 15:35
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SAP вбудує в корпоративні хмарні сервіси цифрового помічника Joule на базі AI

Новий помічник Joule із генеративним штучним інтелектом (ШІ) буде вбудовано в портфоліо корпоративних хмарних технологій SAP. Він швидко надаватиме необхідну змістовну інформацію з усього портфеля рішень SAP, а також використовуватиме релевантні сторонні джерела.

Joule допомагатиме працівникам швидше виконувати свою роботу і поліпшуватиме бізнес-результати завдяки швидкому сортуванню та логічному поєднанню складних мереж внутрішніх корпоративних даних, щоб отримати найкращі дієві рекомендації. В основі роботи штучного інтелекту лежить багаторічний успішний досвід SAP у сфері новітніх технологій.

«З огляду на те, що майже 300 млн корпоративних користувачів у всьому світі регулярно працюють із хмарними рішеннями SAP, наш цифровий помічник має можливість суттєво поліпшити й удосконалити їхню роботу та діяльність компаній при ухваленні рішень, – зазначив Крістіан Кляйн (Christian Klein), генеральний директор і член виконавчої ради SAP. – Joule розумітиме контекст, а не тільки словесний запит».

Joule буде вбудовано в різні застосунки SAP від HR до фінансів, ланцюжка постачань, закупівель і роботи з клієнтами, а також у SAP Business Technology Platform. Цифровий помічник видозмінить взаємодію з користувачем SAP: працівникам потрібно просто поставити запитання чи визначити проблему й уже незабаром отримати змістовні відповіді, сформовані з великої кількості бізнес-даних і джерел (текстів, зображень, ідей з усього портфоліо SAP, а також сторонніх ресурсів).

Наприклад, виробник попросить допомогти йому краще розібратися з ефективністю продажів. Для цього Joule може визначити регіони з низькою продуктивністю, посилатися на інші набори даних, які виявлять, скажімо, проблему з постачанням, і автоматично підʼєднуватися до системи ланцюжка постачань, щоб запропонувати виробнику можливі виправлення. Joule постійно надаватиме нові сценарії для всіх рішень SAP. Так, у відділі кадрів він допоможе написати неупереджену посадову інструкцію та створити релевантні запитання для співбесіди.

Joule стане доступний із SAP SuccessFactors і SAP Start у листопаді цього року, а з SAP S/4HANA Cloud, public edition – на початку наступного. Згодом – також із SAP Customer Experience, SAP Ariba та SAP Business Technology Platform.

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