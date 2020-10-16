SAP призывает поддержать социальные предприятия и выделит на это до 60 млн. долл. в год

16 октября 2020 г., 14:05

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Компания SAP представила инициативу 5&5 by ’25, в соответствии с которой к 2025 г. она будет направлять социальным предприятиям 5% адресных расходов. Это поможет стимулировать бизнес по всему миру приобретать товары и услуги у таких компаний, общими усилиями способствовать позитивным изменениям в обществе.

Согласно данным Всемирного банка, глобальные расходы на закупки в 2019 г. составили не менее 14 трлн. долл. Направив даже небольшую часть этих расходов сертифицированным социальным предприятиям, можно будет способствовать решению насущных социальных и экологических проблем.

Пилотные проекты на отдельных рынках показали, что к 2025 г. SAP сможет направлять ежегодно до 60 млн. долл. из своих адресных глобальных расходов социальным предприятиям. Среди компаний, входящих в листинг DAX эта цифра оценивается примерно в 2,5 млрд. евро, из списка Fortune 500 – до 25 млрд. долл.

«Каждой компании, независимо от отрасли требуется что-то закупать – кофе и чай, офисные принадлежности, мыло и антисептики, так почему бы не тратить эти деньги с пользой, покупая необходимые продукты или услуги у поставщиков, которые также приносят и пользу обществу?», – отметила Адэйр Фокс-Мартин (Adaire Fox-Martin), член исполнительного совета SAP SE, посол по социальным вопросам Global Buy Social Enterprise UK.

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