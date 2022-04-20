SAP припинить підтримку та обслуговування її локальних продуктів у росії

20 апреля 2022 г., 10:05

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SAP заявила, що продовжує вірити, що скоординовані міжурядові санкції – найкращий спосіб припинити війну в Україні.



“Відповідно до наших обов’язків як роботодавця та постачальника критично важливого для бізнесу програмного забезпечення, ми також вийшли за рамки санкцій. Наприклад, ми призупинили продажі в росії та білорусі і зараз припиняємо всі хмарні операції в рф”, йдеться в офіційній заяві компанії.



У вівторок були оголошені подальші кроки до впорядкованого виходу з бізнесу SAP в росії, де вендор працює вже понад 30 років.



Дані в центрах обробки даних належать клієнтам, а не SAP. Тому в рамках припинення роботи в хмарі надано компаніям у Росії, що не знаходяться під санкціями вибір: видаляти дані, надсилати їм дані або переносити їх у центр обробки даних за межами росії. Для тих російських компаній, які обрали шлях міграції, SAP не буде продовжувати їхній контракт після закінчення поточного терміну підписки.



Компанія також оголошує про намір припинити підтримку та обслуговування її локальних продуктів у росії. Розглядається кілька варіантів виконання цього рішення, кожен з яких гарантуватиме, що SAP продовжує виконувати свої зобов’язання перед клієнтами, які не підлягають санкції. Важливо також зазначити, що незалежно від будь-якого рішення SAP, існуючі клієнти в росії, які використовують локальне програмне забезпечення, все одно зможуть використовувати свої продукти.



Також підкреслюється, що підтримка народу України p боку компанії триває. Нещодавно було оголошено про додатковий внесок у розмірі 700 000 євро на підтримку біженців у регіоні, завдяки чому загальний внесок наразі досяг 3,7 мільйона євро. Крім того, надається програмне забезпечення SAP для гуманітарних проектів. Так передано рішення SAP Ariba громадській організації, яка співпрацює з ДП «Медичні закупівлі» України, що дозволить якнайшвидше закуповувати медичні товари для МОЗ України. Також постачальники з SAP Business Network заявили про готовність надавати гуманітарну допомогу Україні. Близько 2500 компаній уже скористалися цією можливістю та запропонували свою допомогу через платформу.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист