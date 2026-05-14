SAP купує Prior Labs для створення провідної лабораторії Frontier AI в Європі

Німецький софтверний гігант SAP оголосив про укладення остаточної угоди щодо придбання компанії Prior Labs, яка є піонером у розробці фундаментних моделей для табличних даних (TFM).

Як повідомляє компанія, після завершення угоди Prior Labs функціонуватиме як незалежний підрозділ, а SAP зобов'язується інвестувати понад 1 млрд євро протягом наступних чотирьох років. Метою угоди є створення провідної світової лабораторії Frontier AI, що спеціалізуватиметься на структуруванні та аналізі критично важливих бізнес-даних. Угода наразі очікує на схвалення регуляторних органів, а її закриття заплановане на другий або третій квартал 2026 року.

Технологічна стратегія SAP базується на переконанні, що традиційні великі мовні моделі (LLMs) мають обмежені можливості у роботі зі статистикою та таблицями. Натомість моделі TFM, такі як TabPFN від Prior Labs, розроблені спеціально для прогнозування бізнес-результатів: від ризиків затримок платежів до ймовірності відтоку клієнтів. Технічний директор SAP Філіп Херціг (Philipp Herzig) зазначив, що об'єднання розробок Prior Labs із корпоративними даними SAP дозволить компанії очолити категорію прикладного AI для бізнесу на глобальному рівні.

Модель TabPFN-2,6 від Prior Labs вже демонструє рекордні результати, наздоганяючи за точністю складні автоматизовані системи машинного навчання, але виконуючи завдання миттєво та з меншою складністю. Завдяки інтеграції з Joule, користувачі SAP зможуть ставити запитання природною мовою та запускати сценарії «що, якщо» без необхідності бути експертами у Data Science. Моделі підтримують контекстне навчання (in-context learning), що дозволяє отримувати надійні прогнози без додаткового тренування нейромереж, забезпечуючи при цьому повну відповідність нормам GDPR.

Наукову раду нової лабораторії очолять видатні вчені, серед яких лауреат премії Тюрінга Ян Лекун (Yann LeCun) та директор Інституту Макса Планка Бернхард Шьолкопф (Bernhard Schoelkopf). Засновник Prior Labs Френк Хуттер (Frank Hutter) наголосив, що приєднання до SAP дає команді необхідні ресурси та доступ до реального бізнес-середовища для розкриття повного потенціалу табличних моделей. Лабораторія зосередиться на переході від простого виявлення кореляцій до розуміння причинно-наслідкових зв’язків у даних, що стане трансформаційним кроком для корпоративного управління.

Придбання Prior Labs свідчить про зміну пріоритетів у корпоративному сегменті AI: від генерації текстів до глибокої предиктивної аналітики структурованих даних. Для SAP це стратегічний крок, що дозволяє випередити конкурентів, таких як Oracle чи Salesforce, у впровадженні вузькоспеціалізованих моделей, які розуміють специфіку бухгалтерських та логістичних таблиць краще за універсальні LLM. Інвестиція в розмірі 1 млрд євро підкреслює намір Європи створити власний центр компетенцій у сфері Frontier AI, зменшуючи залежність від американських технологічних гігантів.

