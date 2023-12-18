SAP інвестує 2 млн євро в локалізацію своїх продуктів в Україні

18 декабря 2023 г., 16:45

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«Міністерство цифрової трансформації» повідомляє, що українські компанії зможуть безоплатно отримувати підтримку програмного забезпечення та хмарних сервісів від SAP до кінця першого кварталу 2024 року. Загальна сума допомоги за 2023-2024 рр. перевищить 65 млн євро. Це дасть змогу посилити цифрову стійкість установ, пришвидшити цифровізацію процесів та збільшити ефективність їхньої роботи.

SAP – один із провідних світових виробників програмного забезпечення для управління бізнес-процесами. Компанія розробляє рішення, які сприяють ефективній обробці даних й інформаційному потоку між організаціями.

У наступному році компанія планує інвестувати майже 2 млн євро в локалізацію своїх продуктів в Україні. Зокрема, нещодавно запустили рішення SAP ERP для середнього бізнесу GROW with SAP.

Компанія також допомагає зацифровувати процеси в «Міноборони України», підтримує цифрову стійкість критичної інфраструктури та допомагає здійснювати ефективні медичні закупівлі.

Крім того, SAP надає можливість українським експортерам безоплатно приєднатися до бізнес-мережі SAP Business Network. Це допоможе вивести українські товари на міжнародні ринки та розширити мережу споживачів.

Окремий напрямок роботи з Україною – освіта та підтримка стартапів. Зокрема, запустили безоплатні навчальні курси та сертифікацію SAP для українців, включно з університетами. Українські стартапи були долучені до глобальних акселераторів SAP.iO.

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