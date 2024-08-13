SanDisk представила перші карти пам'яті SD на 8 ТБ та microSD на 4 ТБ

13 августа 2024 г., 16:35

Компанія SanDisk в рамках участі в конференції Future Memory Storage 2024 продемонструвала свої перші карти microSD місткістю 4 ТБ і повідомила про плани випуску повнорозмірних карт SD місткістю до 8 ТБ.



Обидві карти пам'яті продаватимуться під брендом SanDisk і описуються як SDUC UHS-I, які "створені для завтрашніх смартфонів, ігрових пристроїв, дронів, камер і ноутбуків".



За теоретичної швидкості передавання даних до 104 Мб/с карти UHS-I не є найшвидшими, але їхньої швидкості вистачить для більшості фото- і відеозастосунків.



Зазначимо, що наразі об'єм наймісткіших комерційних карт пам'яті SD і microSD становить близько 1,5 ТБ. Стандарт SD Ultra Capacity (SDUC) існує з 2018 року і теоретично дає змогу створювати карти місткістю до 128 ТБ. Але, найімовірніше, пройде ще чимало часу, перш ніж ми побачимо карти, що наближаються до цього максимуму.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір