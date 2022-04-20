Samsung забезпечить безплатну послугу Pick Up Service для мобільних та носимих пристроїв

20 апреля 2022 г., 12:25

За заявою Samsung Electronics, компанія пропонує безплатну послугу Pick Up Service, якою можуть скористатися власники мобільних та носимих пристроїв.



Для цього необхідно викликати кур’єра або самостійно надіславши до сервісного центру свій мобільний пристрій через найближче робоче відділення «Нової пошти».



Слід наголосити, що безкоштовною як для гарантійних, так і негарантійних випадків є послуга з доставки пристроїв до найближчого сервісного центру та назад до клієнта – Pick Up Service. Вартість негарантійного ремонту визначається індивідуально для кожного випадку після проведення діагностики.



Щоб дізнатися про доступність сервісного обслуговування у місті, можна зателефонувати за номером 0 800 502 000 з 7:00 до 22:00 щодня або звернутися в онлайн-чат на офіційному сайті Samsung.com/ua.

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