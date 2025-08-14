Samsung випускає перший у світі OLED-монітор з частотою 500 Гц та нову лінійку Odyssey G7

14 августа 2025 г., 14:45

Компанія Samsung Electronics America оголосила про випуск Odyssey OLED G6, першого у світі ігрового OLED-монітора з частотою оновлення 500 Гц, а також двох нових моделей — 37-дюймового Odyssey G7 і 40-дюймового Odyssey G7 — у своїй лінійці ігрових моніторів.



«У Samsung ми пишаємося тим, що розширюємо межі інновацій в області ігрових моніторів», — сказав Девід Фелпс (David Phelps), керівник відділу дисплеїв Samsung Electronics America. «Завдяки першому у світі OLED-монітору з частотою оновлення 500 Гц і динамічним новим формфакторам G7 ми забезпечуємо новий рівень конкурентоспроможності та реалістичності ігор і встановлюємо нові стандарти продуктивності та дизайну моніторів на ринку».



27-дюймовий Odyssey OLED G6 забезпечує новий рівень ігрової продуктивності. Завдяки провідній у світі частоті оновлення 500 Гц, часу відгуку 0,03 мс (GTG) та роздільній здатності QHD (2560x1440) на базі технології QD-OLED, монітор забезпечує плавність, чіткість та швидкість відгуку ігор навіть під час найінтенсивніших дій. Сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR True Black 500, Odyssey OLED G6 забезпечує яскраві кольори та надзвичайно глибокий, справжній чорний колір. Він підтримує NVIDIA G-SYNC та AMD FreeSync Premium Pro для більш плавного зображення без розривів та конкурентної переваги.



Odyssey OLED G6 розроблений для людей, які вимагають максимальної продуктивності під час тривалих ігрових сесій. Завдяки піковій яскравості 1000 ніт і технології Samsung Glare Free геймери відчувають мінімальні відблиски на екрані, що дозволяє їм зосередитися виключно на дії. Щоб зберегти якість зображення з часом, монітор захищений технологією Samsung OLED Safeguard+, яка допомагає запобігти вигоранню навіть під час тривалого використання, і має трирічну гарантію.



Крім того, Odyssey OLED G6 має сертифікат Pantone Validated, що гарантує високу точність відтворення кольорів, з можливістю відображення понад 2100 кольорів і понад 110 відтінків SkinTone з бібліотеки Pantone.



Лінійка Odyssey G7 представляє нові форми, розроблені для яскравих ігрових вражень з плавними взаємодіями та реалістичним ігровим процесом. 37-дюймовий Odyssey G7 має 37-дюймовий вигнутий дисплей 1000R. Дисплей також оснащений стабільною частотою оновлення 165 Гц, часом відгуку 1 мс (GTG) і роздільною здатністю 4K UHD (3840x2160), що підвищує якість ігрового процесу завдяки більшій кількості пікселів, ніж у FHD, для яскравих деталей.



40-дюймовий Odyssey G7 оснащений 40-дюймовим вигнутим дисплеєм 1000R і надшироким екраном 21:9, що забезпечує ширший огляд, ніж UHD. Дисплей також забезпечує надзвичайну швидкість завдяки частоті оновлення 180 Гц, часу відгуку 1 мс (GTG) та роздільній здатності WUHD (5120x2160) для неперевершеної якості зображення. Обидва дисплеї сертифіковані за стандартом VESA DisplayHDR 600 і забезпечують виняткову чіткість зображення, глибший чорний і яскравіший білий кольори. Вони також підтримують AMD FreeSync Premium Pro для більш плавного зображення без розривів і конкурентної переваги.



Лінійка Odyssey G7 призначена для геймерів, які бажають мати елегантний дисплей, оптимізований для ефективної багатозадачності з яскравим зображенням. Auto Source Switch+ автоматично визначає, коли підключені пристрої вмикаються, перемикаючись на нові джерела сигналу без перерв. Технологія CoreSync, оснащена 16,7 млн кольорів, та CoreLighting+ проєктують яскраві кольори з екрана в реальний світ, а ергономічна підставка забезпечує оптимальний комфорт завдяки можливості нахилу та регулювання висоти монітора. 40-дюймовий Odyssey G7 також надає можливості розділеного екрана для паралельної гри, а також можливості управління контентом, все на одному екрані з функціями Picture-by-Picture і Picture-in-Picture.



Odyssey OLED G6 доступний для придбання на Samsung.com за ціною $999,99.

37-дюймовий Odyssey G7 доступний для придбання на сайті Samsung.com за ціною $899,99.

40-дюймовий Odyssey G7 доступний для придбання на сайті Samsung.com за ціною $1199,99.

