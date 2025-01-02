Samsung придбала стартап Rainbow Robotics

2 января 2025 г., 10:15

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Samsung Electronics повідомила про придбання стартапу Rainbow Robotics, щоб прискорити розробку людиноподібних роботів.

Rainbow Robotics була заснована в 2011 році інженерами з Дослідницького центру гуманоїдних роботів Корейського інституту науки і технологій (KAIST), які розробили перших двоногих роботів Hubo і Hubo 2.

Samsung спочатку придбала 14,7% акцій компанії у 2023 році, інвестувавши 86,8 млрд. корейських вон (58 млн дол.), а днями реалізувала опціон на збільшення своєї частки до 35%. Вартість поточної угоди не розголошується.

Ключовою частиною угоди є те, що Rainbow Robotics також буде зареєстрована як дочірня компанія Samsung Electronics. Вона зміцнить фундамент корпорації у розробці передових робототехнічних технологій для спільної роботи, дворучного мобільного маніпулятора та автономних мобільних роботів для автоматизації виробництва та логістики, а також штучного інтелекту для людиноподібних роботів.

Rainbow Robotics також вийде на закордонні ринки, використовуючи глобальну інфраструктуру продажів Samsung.

Samsung також створить раду з питань синергії з Rainbow Robotics для зміцнення лідерства в глобальному бізнесі передових роботів. Як очікується, ця структура слугуватиме мостом для сприяння зростанню обох компаній шляхом розробки майбутніх робототехнічних технологій та основних бізнес-стратегій, а також виявлення та оцінки ринкового попиту.

Samsung також створила Future Robotics Office, який підпорядковується безпосередньо генеральному директору. Офіс зосередиться на розробці майбутніх роботів, включаючи людиноподібних роботів, з метою забезпечення конкурентоспроможності нових технологій для майбутніх роботів, які вдосконалять існуючі парадигми і перетворять їх на ключовий двигун зростання.

Д-р Джун-Хо О (Dr. Jun-Ho Oh), засновник Rainbow Robotics і почесний професор KAIST, після звільнення зі стартапу буде радником Samsung і керівником Future Robotics Office. Він надасть бізнес-експертизу для розробки майбутніх роботів Samsung, спираючись на свій глибокий досвід співпраці між промисловістю та академічними колами.

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