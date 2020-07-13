Samsung представила полностью виртуализированную сеть 5G RAN

13 июля 2020 г., 14:55

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Компания Samsung Electronics представила новое полностью виртуализированное 5G-решение радиодоступа (vRAN) операторского класса, запуск в коммерческую эксплуатацию которого планируется в третьем квартале 2020 года. Новая разработка расширит возможности операторов мобильной связи, которые стремятся к повышению эффективности, сокращению затрат и упрощению управления при развертывания программной инфраструктуры связи 5G.



Samsung 5G vRAN состоит из виртуализированного центрального блока (vCU), виртуализированного распределенного блока (vDU) и широкого спектра радиоблоков, обеспечивающих плавный переход к стандарту пятого поколения. Благодаря замене выделенного аппаратного оборудования основной полосы частот, которое используется в традиционной архитектуре RAN, на программные элементы на универсальной вычислительной платформе, мобильные операторы смогут с легкостью масштабировать емкость и производительность сетей 5G, добавлять новые функции и возможность поддержки нескольких архитектур.



Отмечается, что новое решение поможет сократить затраты на обслуживание после перехода на готовую к коммерческому использованию платформу COTS на базе x86, не менее надежную, чем традиционные сети RAN. Серверы на базе COTS x86 – это стандартные и легко доступные вычислительные элементы от обширной экосистемы поставщиков. Сегодня операторы связи применяют их в различных технологических целях.



«Samsung 5G vRAN выступает в качестве программной альтернативы аппаратному обеспечению конкретного производителя, и при этом обладает высокой производительностью, гибкостью и стабильностью работы, – отметил Джэ Хо Чон, исполнительный вице-президент и глава научно-исследовательского направления департамента сетевых технологий Samsung Electronics. – Как только решение появится на рынке, мы надеемся предоставить операторам связи дополнительные архитектурные возможности для построения инновационных и открытых сетей 5G».



Решение Samsung 5G vCU было впервые запущено в коммерческую эксплуатацию в апреле 2019 года и в настоящее время используется коммерческими операторами мобильной связи в Японии, Корее и США. Комбинация vDU и vCU позволяет предоставить полностью виртуализированный доступ 5G vRAN. В сочетании с виртуализированным ядром Samsung 4G / 5G, оператор сможет реализовать комплексную программную радиосвязь и базовую сеть, работающую на серверах COTS x86. Компания продолжит тестирование vDU в Северной Америке во второй половине этого года.

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