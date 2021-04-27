Samsung представила первый в отрасли накопитель с поддержкой SAS 24G емкостью до 30,72 ТБ

27 апреля 2021 г., 14:15

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Компания Samsung Electronics объявила о выпуске высокопроизводительного твердотельного накопителя PM1653 с интерфейсом SAS (SAS-4) 24G.



Как сообщается, новый SSD изготовлен на базе чипов V-NAND шестого поколения (более 100 слоев). Благодаря этой технологии емкость хранилища может достигать от 800 ГБ до 30,72 ТБ. Кроме того, диск обеспечивает вдвое большую скорость по сравнению с предыдущим поколением 12G SAS-3.



Производитель отмечает, что для создания надежной экосистемы SAS 24G на корпоративном рынке также важна готовность системы адаптера шины хоста (HBA). Для обеспечения плавного и быстрого перехода к этой технологии Samsung сотрудничает с ведущим поставщиком HBA-адаптеров Broadcom. Сочетание SSD PM1653 и SAS RAID-продуктов Broadcom нового поколения обеспечивает 5-кратное повышение производительности RAID 5.



Память PM1653 оптимизирована для высокопроизводительных корпоративных серверов, поскольку обеспечивает самую высокую в отрасли скорость произвольного чтения — ключевой показатель производительности серверного хранилища — до 800K IOPS. Ее скорость последовательного чтения достигает 4300 МБ/с, что является максимумом для интерфейса 24G SAS и вдвое превышает показатель накопителя предыдущего поколения PM1643a.



Подчеркивается, что двухпортовая система нового SSD предоставляет OEM-производителям корпоративных серверов возможность использовать один или оба порта в зависимости от системной среды. Даже если один из них выйдет из строя во время работы, доступ к данным можно осуществить через другой. PM1653 поддерживает платформу 24G и более старую 12G SAS-3.



Samsung уже предоставила твердотельные накопители PM1653 ряду клиентов и намерена запустить их массовое производство во второй половине 2021 года.

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