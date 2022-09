Samsung має на меті досягнути нульового рівня викидів до 2050 р. Інвестуючи у це 5,05 млрд дол.

20 сентября 2022 г., 15:15

Компанія Samsung Electronics оголосила про свою нову екологічну стратегію, яка включає в себе зобов'язання по досягненню чистого нульового рівня викидів вуглецю в масштабах всього підприємства і плани з використання більшої кількості поновлюваних джерел енергії. А також заплановані інвестиції і дослідження нових технологій для розробки енергоефективних продуктів, збільшення повторного використання води і розвитку технології уловлювання вуглецю.



В основі нового зобов'язання лежить досягнення нульового рівня викидів вуглецю для всіх операцій підрозділу Device eXperience (DX) до 2030 року, а також для всіх глобальних операцій, включаючи підрозділ Device Solutions (DS) до 2050 року. DX охоплює підрозділи споживчої електроніки компанії, включаючи Mobile eXperience, Visual Display, цифрові прилади, мережі та медичне обладнання, в той час, як підрозділ DS включає підрозділи пам'яті, системних інтегральних схем та ливарного виробництва.



Samsung Electronics також приєдналася до RE100, глобальної ініціативи, спрямованої на перехід на 100-відсоткове використання відновлюваних джерел енергії. В рамках цього зобов'язання компанія планує протягом п'яти років задовольнити потреби в електроенергії всіх міжнародних ринків, на яких вона працює, за межами Кореї, за рахунок відновлюваних джерел енергії.



Новий план ґрунтується на існуючих зусиллях Samsung Electronics у сфері захисту клімату, значно розширюючи сферу її програм та інвестицій.



«Кліматична криза є одним з найбільших викликів сучасності. Наслідки бездіяльності немислимі і вимагають внеску кожного з нас, включаючи бізнес і уряди», - сказав Джон Хі Хан (Jong-Hee Han), віце-голова і генеральний директор Samsung Electronics. - «Samsung реагує на загрози зміни клімату комплексним планом, який включає в себе скорочення викидів, нові практики сталого розвитку та розробку інноваційних технологій і продуктів, які є кращими для нашої планети».



Екологічні зобов'язання Samsung Electronics також охоплюють загальнокорпоративні зусилля, спрямовані на посилення циклічності використання ресурсів протягом усього життєвого циклу продукції, починаючи з пошуку сировини і закінчуючи переробкою та утилізацією. У плані також детально прописані інвестиції в нові технології, спрямовані на скорочення викидів технологічних газів, а також на зменшення енергоспоживання споживчих товарів. Компанія також планує дослідити технології уловлювання та використання вуглецю та боротьби зі шкідливими твердими частинками в повітрі.



Визнаючи необхідність інноваційних підходів до екологічної стійкості, Samsung Electronics до 2030 року інвестує понад 7 трильйонів вон (5,05 млрд дол.) у свої екологічні ініціативи, включаючи скорочення викидів технологічних газів, збереження води, розширення збору електронних відходів і скорочення викидів забруднюючих речовин. Цифра інвестицій не включає витрати, пов'язані з розширенням використання відновлюваних джерел енергії.



Досягнувши нульових прямих і непрямих викидів вуглецю, Samsung Electronics планує скоротити еквівалент близько 17 мільйонів тонн викидів вуглекислого газу в еквіваленті CO2 (CO2e), виходячи з даних за 2021 рік.



Для просування цих зусиль Samsung Electronics буде інвестувати значні кошти в інноваційні технології для очисних споруд, які скорочують викиди вуглецю. Компанія планує розробити нові технології для значного скорочення викидів технологічних газів - побічного продукту виробництва напівпровідників - і встановити очисні споруди на своїх лініях з виробництва напівпровідників до 2030 року. Samsung Electronics продовжить розширювати потужності з утилізації відпрацьованого тепла та розглядатиме можливість впровадження електричних джерел тепла для зменшення використання котлів на СПГ.



Частиною зобов'язань Samsung Electronics щодо більш здорової планети є забезпечення енергоефективності своєї продукції та зменшення споживання електроенергії, а також забезпечення більш сталого розвитку всього життєвого циклу продукції, починаючи з пошуку сировини і закінчуючи утилізацією та вторинною переробкою.



Samsung Electronics планує використовувати нові малопотужні технології для зниження енергоспоживання в повсякденній побутовій електроніці. Це включає розробку нових мікросхем пам'яті з наднизьким енергоспоживанням, які мають на меті до 2025 року значно знизити річне енергоспоживання продуктів пам'яті, що використовуються в центрах обробки даних і мобільних пристроях, у порівнянні з поточними продуктами.



Компанія також впровадить технології низького енергоспоживання в основні моделі семи продуктів споживчої електроніки - смартфони, холодильники, пральні машини, кондиціонери, телевізори, монітори і ПК - з метою зниження рівня енергоспоживання в середньому на 30% в 2030 році в порівнянні з продуктами з аналогічними характеристиками в 2019 році.



Надалі Samsung Electronics встановить середньострокові та довгострокові цілі щодо скорочення викидів у ланцюжку створення вартості. Samsung Electronics також зосередиться на нових підходах до скорочення викидів у таких сферах, як ланцюги поставок, логістика та колообіг ресурсів, а також на підтримці постачальників у встановленні їхніх цілей щодо скорочення викидів та зусиль зі скорочення викидів.



Samsung Electronics подвоїть зусилля, спрямовані на поліпшення циклічності використання ресурсів в електроніці протягом усього життєвого циклу продукту, від пошуку сировини до утилізації та переробки, гарантуючи, що кожен ресурс буде використовуватися з якомога меншим впливом на навколишнє середовище.



Все починається з переоцінки використання природних ресурсів при розробці продукції. Samsung Electronics створила нову Лабораторію циркулярної економіки для проведення комплексних досліджень технологій переробки матеріалів та процесів вилучення ресурсів з відходів з метою застосування цих технологій для максимізації циклічності використання ресурсів. Крім того, Samsung Electronics планує до 2030 року створити систему, в якій мінерали, витягнуті з усіх зібраних відпрацьованих батарейок, можуть бути використані повторно.



Також до 2030 року компанія прагне, щоб 50% пластику, який використовується в її продукції, містив перероблену смолу. У 2050 році цей показник збільшиться до 100%. Galaxy Z Fold4 вже розроблений з використанням пластику, переробленого з викинутих рибальських сіток, і успіх, досягнутий тут, незабаром буде поширений на інші продукти.



З метою забезпечення сталого розвитку після використання продукції Samsung Electronics планує розширити сферу дії своєї системи збору електронних відходів з приблизно 50 країн до приблизно 180 країн до 2030 року. Завдяки цьому компанія планує зібрати сукупно 10 мільйонів тонн електронних відходів у період з 2009 по 2030 рік, що є найвищим показником у галузі, а до 2050 року - 25 мільйонів тонн. Samsung Electronics також активно просуватиме програму утилізації, яка передбачає збір використаних смартфонів та їх повторне використання для інших цілей, таких як пристрої IoT (Internet of Things).



Samsung Electronics також планує максимізувати ефективність використання водних ресурсів. Прогнозується, що в міру розширення вітчизняних потужностей з виробництва напівпровідників щоденні потреби у воді для напівпровідникових операцій Samsung Electronics в Кореї до 2030 року подвояться порівняно з поточними рівнями. Однак компанія зобов'язується максимізувати повторне використання води, таким чином, утримуючи фактичний забір води на рівні 2021 року. Одночасно підрозділ DS прагне застосовувати нові технології, які видаляють забруднювачі повітря і води, що викидаються в процесі виробництва напівпровідників, і очищають їх перед скиданням, щоб з 2040 року вони практично не чинили додаткового впливу на навколишнє середовище.



В цілому по компанії Samsung Electronics планує до 2025 року отримати платиновий сертифікат Zero Waste to Landfill, виданий глобальною організацією з сертифікації безпеки Underwriters Laboratories (UL), для всіх глобальних операцій.



Samsung Electronics має намір застосовувати провідні технології компанії у вирішенні глобальних кліматичних викликів. Зокрема, компанія зосередиться на розробці технологій уловлювання та утилізації вуглецю для скорочення викидів вуглекислого газу та технологій чистого повітря для скорочення викидів твердих частинок, що стало нагальною глобальною екологічною проблемою.



Науково-дослідний інститут уловлювання вуглецю був створений в рамках Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) у вересні 2021 року і став першим у своєму роді в напівпровідниковій промисловості. Ключова місія Інституту - розробка і комерціалізація технологій уловлювання та утилізації вуглецю, які дозволяють зберігати вуглець, що викидається з напівпровідникових промислових майданчиків, і перетворювати його в корисний ресурс. Технології, розроблені Інститутом, спочатку будуть застосовані на лініях виробництва напівпровідників після 2030 року, а потім в інших підрозділах компанії, а також у її постачальників.



Компанія також розроблятиме технології чистого повітря, включаючи нові системи фільтрації, для зменшення викидів твердих частинок і планує розширити їх використання для місцевих громад з 2030 року.



Крім того, Samsung Electronics планує виявляти та інвестувати в стартапи, які підтримують інноваційні "зелені" технології. Компанія також прагне заохочувати ідеї та підтримувати проєкти, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату, через свою C-Lab, внутрішню венчурну інкубаційну програму та зовнішню програму прискорення стартапів.

