Samsung и IBM объявили конкурс для разработчиков решений в помощь работникам жизненно важных сфер

4 ноября 2021 г., 15:55

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Компании Samsung Electronics и IBM объявили конкурс Call for Code Honoring Everyday Heroes Challenge («Код в честь повседневных героев») для корпоративных разработчиков, чтобы стимулировать разработку новых технологических решений для помощи работникам жизненно важных сфер.

В рамках челленджа, представленного на конференции для разработчиков Samsung Developer Conference (SDC), программистам предложили решить проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники служб доставки, детских учреждений, сферы здравоохранения, педагоги и многие другие люди, оказавшие обществу неоценимую помощь во время пандемии Covid-19. Заявки будет оценивать жюри из представителей IBM и Samsung. Победитель получит денежный приз, технику Samsung и поддержку в воплощении своего решения в жизнь.

Конкурс – часть глобальной программы программы Call for Code, в рамках которой разработчиков по всему миру приглашают участвовать в создании технологических проектов с открытым исходным кодом, направленных на решение наиболее актуальных мировых проблем.

Проекты, представленные в рамках конкурса Call for Code Honoring Everyday Heroes Challenge, должны работать на планшетах, смартфонах и/или носимых устройствах Samsung и использовать одну или несколько открытых гибридных облачных технологий IBM, например, IBM Cloud или IBM Watson. Участникам предоставляется доступ к инструментам Samsung и к данным метеорологической компании The Weather Company. Прием заявок заканчивается 20 ноября, имя победителя объявят 9 декабря.

Прием заявок на конкурс Call for Code Honoring Everyday Heroes Challenge уже начался. Информация о том, как принять участие в конкурсе и зарегистрироваться, доступна на сайте ibm.biz/CallforCode-Samsung

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