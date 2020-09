Samsung Galaxy Z Fold2 – многооконность и Drag and Drop

3 сентября 2020 г., 11:05

Причудливые повороты истории развития смартфонов привели к появлению устройств, которые расширили свои экраны настолько, что на них стало комфортно работать с несколькими окнами.

В недавно представленном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold2 основной экран с диагональю 7,6 дюйма и разрешением 2208x1768 уже на равных конкурирует с планшетами. Но размер перестал быть главным преимуществом. Производитель прикладывает массу усилий по наполнению своих раскладывающихся смартфонов новыми возможностями. И в первую очередь, это касается многооконости, к которой уже привыкли пользователи настольных ПК с широкоформатными дисплеями. Согласитесь, в этом режиме гораздо удобнее работать с несколькими документами.



Итак, в новом Galaxy Z Fold2 можно открывать до трех окон с приложениями. При этом пользователю предоставляется возможность произвольным образом настраивать их размещение по площади экрана. А полученную конфигурацию можно сохранять в виде иконки. Эта функция получила название Multi-Active Window. Впрочем, список поддерживаемых приложений пока ограничен: YouTube, Gmail, Spotify и Microsoft Office. Но думается, что его расширение — только вопрос времени.



И уж совершенно неожиданным оказалось появление в смартфоне функции drag and drop. Перетаскивание объектов тоже стало весьма привычным для всех работающих с полноразмерными дисплеями. Прежде смартфоны были символами компактности, но с появлением моделей с раскладывающимися экранами это представление изменилось коренным образом. Интересно, что во время представления Galaxy Z Fold2 для демонстрации функции drag and drop использовали приложения Microsoft Office. Из чего можно сделать вывод, что с помощью таких возможностей производитель привлекает привыкших к офисным приложениям деловых пользователей. Список поддерживающих drag and drop приложений тоже пока ограничен: Gmail, Chrome, Microsoft Outlook и собственное ПО Samsung.

Судя по тому, как быстро расширяется функциональность смартфонов с раскладывающимися экранами, нас ждет еще много интересного. А чего от этих устройств ожидаете вы?

