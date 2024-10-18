Samsung анонсує першу в галузі пам'ять DRAM 24 Гб GDDR7

18 октября 2024 г., 9:35

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Компанія Samsung Electronics оголосила про розробку першої в галузі 24-гігабітної пам'яті GDDR7 DRAM. Крім найвищої в галузі місткості, GDDR7 має найвищу швидкість, позиціонуючись як оптимальне рішення для додатків наступного покоління. Завдяки високій місткості та потужній продуктивності 24-гігабітна GDDR7 буде широко використовуватися в різних галузях, які потребують високопродуктивних рішень пам'яті, як-от центри оброблення даних і робочі станції зі штучним інтелектом, виходячи за рамки традиційних застосувань графічної пам'яті DRAM у відеокартах, ігрових консолях та автономному водінні.



«Після розробки першої в галузі 16-гігабітної пам'яті GDDR7 торік Samsung зміцнила своє технологічне лідерство на ринку графічної DRAM цим останнім досягненням», - сказав Йонг-Чеол Бе (YongCheol Bae), виконавчий віцепрезидент із планування продуктів пам'яті Samsung Electronics. «Ми продовжимо лідирувати на ринку графічної пам'яті DRAM, випускаючи продукти наступного покоління, які відповідають висхідним потребам ринку штучного інтелекту». У 24 Гб GDDR7 використовується DRAM 5-го покоління, виготовлена за 10-нанометровим техпроцесом, що дає змогу збільшити щільність комірок на 50% за умови збереження такого самого розміру корпусу, що й у попередника.



На додаток до вдосконаленого технологічного вузла використовується трирівнева сигналізація з імпульсно-амплітудною модуляцією (PAM3), що дає змогу досягти найкращої в галузі швидкості для графічної DRAM - 40 Гбіт/с, що на 25% вище, ніж у попередньої версії. Продуктивність GDDR7 може бути збільшена до 42,5 Гбіт/с залежно від умов використання.



Енергоефективність також підвищується завдяки застосуванню технологій, які раніше використовувалися в мобільних продуктах, у графічній DRAM. Застосування таких методів, як керування тактовим генератором і конструкція з двома VDD, дає змогу значно знизити енергоспоживання, що призводить до підвищення енергоефективності більш ніж на 30%.



Для підвищення стабільності роботи під час високошвидкісних операцій у 24 Гб GDDR7 мінімізовано витоки струму завдяки використанню технологій побудови стробування живлення.



Перевірка 24-гігабітної GDDR7 в обчислювальних системах наступного покоління зі штучним інтелектом від великих замовників GPU почнеться цього року, а комерційне впровадження планується на початок наступного року.

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