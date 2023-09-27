Samsung анонсувала перший в галузі компактний модуль пам'яті LPCAMM з підвищеною продуктивністю на 50% і енергоефективністю на 70%

27 сентября 2023 г., 9:35

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Компанія Samsung Electronics оголосила про розробку першого в індустрії модуля пам'яті LPCAMM (Low Power Compression Attached Memory Module), який, як очікується, має трансформувати ринок DRAM для ПК і ноутбуків, а в перспективі - навіть й центрів обробки даних.

Історично склалося так, що в ПК і ноутбуках традиційно використовуються модулі пам'яті LPDDR DRAM або So-DIMM на основі DDR. Хоча LPDDR компактна, вона постійно підключена до материнської плати, що ускладнює її заміну під час ремонту або модернізації. З іншого боку, модулі So-DIMM можна легко приєднувати та від'єднувати, але вони мають обмеження щодо продуктивності та інших фізичних характеристик.

LPCAMM долає недоліки як LPDDR, так і So-DIMM, задовольняючи зростаючий попит на більш ефективні, але компактні пристрої. Будучи знімним модулем, LPCAMM пропонує підвищену гнучкість для виробників ПК і ноутбуків під час виробничого процесу. У порівнянні з So-DIMM, LPCAMM займає на 60% менше місця на материнській платі. Це дозволяє більш ефективно використовувати внутрішній простір пристрою, а також підвищити продуктивність на 50% і енергоефективність на 70%.

Енергозберігаючі функції LPDDR зробили її привабливим варіантом для серверів, оскільки вона потенційно може підвищити ефективність сукупної вартості експлуатації (TCO). Однак використання LPDDR може створювати труднощі в експлуатації, наприклад, необхідність заміни всієї материнської плати при оновленні специфікацій DRAM сервера. LPCAMM пропонує вирішення цих проблем, створюючи значний потенціал для того, щоб стати рішенням вибору для майбутніх центрів обробки даних і серверів.

"Переваги енергоефективності та ремонтопридатності LPCAMM роблять цей новий форм-фактор кардинально новим на сучасному ринку ПК, - заявив д-р Дімітріос Зіакас (Dimitrios Ziakas), віце-президент з технологій пам'яті та вводу-виводу в Intel. - Ми раді бути частиною нового стандарту, який розширює можливості екосистеми клієнтських ПК і прокладає шлях для майбутнього впровадження та інновацій в більш широких сегментах ринку".

"Зі зростаючим попитом на інноваційні рішення пам'яті, що поєднують високу продуктивність, низьке енергоспоживання та гнучкість виробництва в різних галузях, очікується, що LPCAMM отримає широке розповсюдження в ПК, ноутбуках та центрах обробки даних, - підкреслив Йонгчеол Бэ (Yongcheol Bae), виконавчий віце-президент групи планування продуктів пам'яті в Samsung Electronics. - Samsung прагне активно шукати можливості для розширення ринку рішень LPCAMM та тісно співпрацювати з галуззю для пошуку нових застосувань для її використання".

Цього року LPCAMM буде протестовано в системах наступного покоління з основними клієнтами, а комерціалізація запланована на 2024 рік.

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