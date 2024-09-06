Salesforce купує Own Company за 1,9 млрд дол.

Компанія Salesforce оголосила, що купує Own Company, постачальника рішень для захисту та управління даними, за 1,9 мільярда доларів готівкою, щоб прискорити зростання своїх продуктів для захисту даних і конфіденційності.
Зазначається, що це придбання відбувається в той час, коли клієнти все більше зосереджуються на зменшенні втрати даних через системні збої, людські помилки та кібератаки.
Salesforce заявила, що розраховує досягти приросту на основі вільного грошового потоку, починаючи з другого року після закриття угоди, яке, як очікується, відбудеться в четвертому кварталі 2025 фінансового року.
За словами представників Salesforce, не очікується жодних змін у прогнозі компанії на 2025 фінансовий рік, і угода не вплине на її програму повернення капіталу.
Згідно з інформацією на сайті компанії, Own залучила понад 500 млн дол. загального фінансування від BlackRock, Salesforce Ventures і Tiger Global, серед інших, і співпрацює з ServiceNow та Microsoft.
У вівторок Salesforce заявила, що погодилася придбати Tenyx, яка розробляє голосових агентів на основі штучного інтелекту, для просування своїх рішень на основі АІ, не розголошуючи вартість угоди.
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