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Salesforce купує Own Company за 1,9 млрд дол.

6 сентября 2024 г., 9:35
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Компанія Salesforce оголосила, що купує Own Company, постачальника рішень для захисту та управління даними, за 1,9 мільярда доларів готівкою, щоб прискорити зростання своїх продуктів для захисту даних і конфіденційності.
 
Зазначається, що це придбання відбувається в той час, коли клієнти все більше зосереджуються на зменшенні втрати даних через системні збої, людські помилки та кібератаки.
 
Salesforce заявила, що розраховує досягти приросту на основі вільного грошового потоку, починаючи з другого року після закриття угоди, яке, як очікується, відбудеться в четвертому кварталі 2025 фінансового року.
 
За словами представників Salesforce, не очікується жодних змін у прогнозі компанії на 2025 фінансовий рік, і угода не вплине на її програму повернення капіталу.
 
Згідно з інформацією на сайті компанії, Own залучила понад 500 млн дол. загального фінансування від BlackRock, Salesforce Ventures і Tiger Global, серед інших, і співпрацює з ServiceNow та Microsoft.
 
У вівторок Salesforce заявила, що погодилася придбати Tenyx, яка розробляє голосових агентів на основі штучного інтелекту, для просування своїх рішень на основі АІ, не розголошуючи вартість угоди.

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