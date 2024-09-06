Salesforce купує Own Company за 1,9 млрд дол.

6 сентября 2024 г., 9:35

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Компанія Salesforce оголосила, що купує Own Company, постачальника рішень для захисту та управління даними, за 1,9 мільярда доларів готівкою, щоб прискорити зростання своїх продуктів для захисту даних і конфіденційності.

Зазначається, що це придбання відбувається в той час, коли клієнти все більше зосереджуються на зменшенні втрати даних через системні збої, людські помилки та кібератаки.

Salesforce заявила, що розраховує досягти приросту на основі вільного грошового потоку, починаючи з другого року після закриття угоди, яке, як очікується, відбудеться в четвертому кварталі 2025 фінансового року.

За словами представників Salesforce, не очікується жодних змін у прогнозі компанії на 2025 фінансовий рік, і угода не вплине на її програму повернення капіталу.

Згідно з інформацією на сайті компанії, Own залучила понад 500 млн дол. загального фінансування від BlackRock, Salesforce Ventures і Tiger Global, серед інших, і співпрацює з ServiceNow та Microsoft.

У вівторок Salesforce заявила, що погодилася придбати Tenyx, яка розробляє голосових агентів на основі штучного інтелекту, для просування своїх рішень на основі АІ, не розголошуючи вартість угоди.

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