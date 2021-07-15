С начала года через криптовалютные карты Visa потрачено более 1 млрд долл.

15 июля 2021 г., 15:05

0

Tweet

По сообщению Visa, компания сотрудничает с 50 ведущими криптовалютными платформами по карточным программам, которые позволяют легко конвертировать и тратить цифровую валюту у 70 миллионов продавцов по всему миру. В первой половине 2021 года с помощью карт Visa с подобной привязкой было потрачено более 1 миллиарда долларов.

Visa сообщила про наблюдаемые тенденции и достигнутый прогресс по своей дорожной карте цифровых валют:

Расширяющаяся и развивающаяся экосистема: Мы развиваем наши отношения с ведущими платформами цифровых валют — FTX, Coinbase, Crypto.com и CoinZoom. Созданные нами экспертные знания и инфраструктура казначейства помогли Visa стать основной сетью для криптовалютных компаний. На сегодняшний день четверть компаний, участвующих в программе Visa Fintech Fast Track, работают над выпуском карт Visa, связанных с криптоплатформой.

Новые инструменты и функции, охватывающие процентные счета, кредитование и прямые депозиты, позволяют этим платформам диверсифицироваться, чтобы удовлетворить различные потребности клиентов. В этом контексте для финансовых учреждений как никогда важно разработать криптостратегию.

Новое представление о программах лояльности: Потребители хотят свободу выбора во всём, в том числе в программах лояльности. Такие программы как BlockFi Rewards Visa Credit Card позволяют пользователям тратить фиатные деньги и зарабатывать криптовалютные награды аналогично другим картам, которые предлагают награды за мили авиакомпаний или гостиничные баллы. Сочетая участие в криптоэкономике с использованием стандартной карты Visa, эти программы имеют потенциал завоевать долгосрочную лояльность клиентов как среди криптоэнтузиастов, так и среди новичков.

На первый план выходят стейблкоины: Имея в обращении стейблкоинов на сумму более 100 миллиардов долларов, с таким же ежемесячным оборотом на публичных блокчейнах, стейблкоины начинают соответствовать званию «цифровой фиат». Это означает сочетание дружественной к разработчикам криптовалюты с денежными резервами фиата.

Цифровые кошельки и криптоплатформы начинают создавать платежные продукты, полностью основанные на цифровой валюте. Например, быстрорастущая платформа FTX, новый участник Visa Fintech Fast Track, платит 50% своим удаленным сотрудникам в USD Coin. Мы делаем нашу сеть более доступной для этой растущей экосистемы с помощью расчета в USDC и нашему партнерству с Circle. Заглядывая в будущее, мы стремимся к тому, чтобы стейблкоины стали важной частью более масштабной цифровой трансформации финансовых услуг, в то время как Visa рада помочь сформировать и поддержать это развитие.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!