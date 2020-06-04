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Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

С Google требуют $5 млрд

4 июня 2020 г., 14:45
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На Google в очередной раз подали в суд – на этот раз классовый иск обвиняет компанию в сборе информации о пользователях при использовании ими режима Incognito в браузере Google Chrome. Авторы иска утверждают, что компания продолжает собирать информацию с помощью Google Analytics, Ads и других сервисов даже в этом случае, возможно объединяя эти данные с информацией, собранной в обычном режиме.

В рамках иска требуется выплатить по 5000 долларов на пользователя, которых предполагаются «миллионы» за последние 4 года с момента появления функции incognito browsing в Chrome.

Комментарий от компании не менее туманный, как и сам иск – мол, Google и так предупреждает на каждой вкладке, что сайты могут собирать доступную информацию о пользователе даже в incognito режиме.

Вообще, incognito режим отличается от обычного использования браузера только тем, что браузер не принимает, не сохраняет и не дает прочесть куки сайтов, а также не сохраняет историю просмотров и вводимые данные в формах. Но при этом сайты действительно могут собирать доступную информацию о пользователе, причем в случае с Chrome нормально работает localStorage (правда, в рамках конкретной сессии), поэтому все техники, используемые для fingerprinting, мало страдают от этого режима. Вполне возможно, что в масштабе Google совершенно не имеет значения, включили вы private режим или нет – количество информации, которое собрал о вас тот же Google Analytics, таково, что никаких кук для вашей идентификации уже и не надо.

Но я с удовольствием посмотрю за тем, как в этих технических вопросах попробуют разобраться в суде.

С Google требуют $5 млрд


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