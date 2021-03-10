Рынок устройств категории «Connected TV» добился рекорда поставок

10 марта 2021 г., 16:55

Глобальные поставки ТВ-устройств с поддержкой выхода в Интернет по итогам финального квартала 2020 г. достигли очередного рекорда — по версии Strategy Analytics поставлено 109,1 млн игровых консолей, Смарт ТВ, стриминговых гаджетов, что на 9% больше в годовом сопоставлении. Ведущим вендором впервые оказалась Amazon, отгрузившая 13,2 млн устройств (доля рынка 12,1%). Sony опередила Samsung и вышла на вторую позицию за счет успешного старта продаж PS5.

В целом за 2020 г. отгружено 305,3 млн устройств категории «Connected TV», что на 7,6% больше, нежели в 2019 г. Основная масса поставок пришлась на Смарт ТВ (186 млн шт.), а отгрузки медиа-стримеров превысили 81 млн шт. Причем, Amazon и Roku опередили Google и Apple, благодаря чему взяли под совместный контроль свыше 60% рынка. Наиболее продаваемым стриминговым гаджетом прошлого года признана Fire TV Stick 4K от Amazon.

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