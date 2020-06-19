Рынок умных аудиоустройств приблизился к новому знаковому рубежу

19 июня 2020 г., 17:35

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Почти 100 млн умных аудиоустройств, в число которых входят умные колонки и умные персональные аудиоустройства, глобально отгружено в начальной четверти 2020 г.

Вследствие пандемии коронавируса сегмент умных колонок впервые за историю развития ушел в минус на 1,9%, отчитавшись отгрузкой 20,3 млн устройств.

В то же время, направление персональных аудиоустройств сработало гораздо лучше — при росте на 19,4% поставлено 75,9 млн устройств. Рост был обусловлен высокой активностью вендоров смартфонов во главе с Apple, Samsung, Xiaomi, а также традиционными аудиобрендами, активно проникающими в сегмент действительно беспроводных наушников (TWS).

Как итог, направление TWS оказалось наиболее крупным сегментом умных аудиоустройств, оставив за собой 38% рынка. Лидирующие позиции здесь сохраняет Apple, флагман которого — AirPods Pro — разошелся тиражом свыше 5,5 млн экземпляров. Общие поставки Apple превысили 18,1 млн, что на 60% больше в годовом сравнении и соответствуют доле рынка в размере 41,4%. На заметном удалении разместилась Samsung (4,5 млн устройств, +30% «YoY», доля 10,3%) и Redmi (3,1 млн устройств, доля рынка 7,0%). Redmi и QCY доминируют в нижнем ценовом диапазоне.

По прогнозам Canalys, в 2020 г. категория TWS вырастет в натуральном выражении на 29% и сумеет преодолеть рубеж в 200 млн поставленных устройств.

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