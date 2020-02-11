Рынок складывающихся смартфонов достигнет 100 млн в 2025 г.

11 февраля 2020 г., 10:39

Как прогнозируют в Strategy Analytics, глобальные поставки раскладывающихся смартфонов с гибкими экранами увеличатся менее чем с миллиона в 2019 г., до 100 млн устройств по итогам 2025 г.

Сравнительно высокие цены на гибкие дисплеи, а также обеспокоенность относительно надежности и долговечности подобного форм-фактора все еще сдерживает развития рынка. Впрочем, в обозримой перспективе эти проблемы будут решены и в ближайшие десять лет foldable-смартфоны сформируют наиболее быстрорастущее направление премиум-сегмента рынка смартфонов.

Крупнейшим поставщиком складывающихся смартфонов в настоящее время является Samsung, ориентированная преимущественно на западные регионы. Следом разместилась китайская Huawei, сфокусировавшаяся, в силу обстоятельств, преимущественно на домашнем рынке. В 2020 г. свои модели подобного форм-фактора представят Motorola и TCL, а уже в 2025 г. они окажутся в портфолио всех ключевых брендов рынка, включая Apple.

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