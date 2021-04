Рынок PC: борьба Apple и Microsoft за место под солнцем, но проиграют партнеры

19 апреля 2021 г., 17:05

IDC и Gartner порадовали нас в последние дни своими оценками роста рынка персональных компьютеров в первом квартале 2021 года.

Оценка первого квартала от IDC:

Оценка первого квартала от Gartner:

В прессе было уже много восторженных откликов на тему восстановления роста рынка персональных компьютеров, но меня в данном контексте обрадовал факт очень существенного роста доли Apple, потому что подобного рода развития ситуации я ждал еще осенью. Но, цифры по США принесли еще одну не менее приятную новость — Microsoft занял немногим более 5% локального рынка PC и впервые в истории вошел в топ 5 поставщиков компьютеров:

Несколько дней назад Microsoft прислал мне, как пользователю Office365, анонс новых Surface Laptop 4. К моему удивлению, оказалось, что Surface 4 очень достойные устройства и цена сравнима с новыми Apple MacBook Pro (в США, конечно). К тому-же, с процессором AMD данные ноутбуки будут стоить существенно дешевле и работать от батареи на 1-2 часа (в зависимости от размера экрана) дольше! И я думаю что уже можно начинать издеваться над Intel’ом, который явно идет куда-то не туда (потому что анонсированная недавно инициатива IDM-2.0 ничего особо нового не принесла, кроме понимания того, что когда то ведь явно была инициатива IDM-1.0, о которой уже все забыли).

Но вернемся к компьютерам. И Apple, и Microsoft в США продают свои компьютеры напрямую. Нет, DELL, HP и Lenovo тоже имеют свои розничные сайты в США с возможностью прямой продажи, но всё таки эта тройка намного больше сфокусирована на развитии канала и старается с ним не конфликтовать. А вот Apple и Microsoft это совсем другое — они в первую очередь продают непосредственно заказчикам, а удовлетворение потребностей канала происходит уже после этого (приоритеты совсем другие). Кстати, Microsoft в случае с облаками тоже не сильно смотрит на партнеров — только учит их пользоваться инструментами, весь же фокус — на заказчиках (оно и не удивительно — основной конкурент ведь AWS, которому до канала тоже не особо есть дело). Но, Satya Nadella (CEO Microsoft) в своем последнем интервью постарался подсластить горькую таблетку и предсказал рост мировых расходов на IT в ближайшее десятилетие как минимум в два раза. Остаётся надеяться, что не все эти деньги пойдут напрямую на вендоров и что-то перепадет и каналу, то есть дистрибуторам и партнерам.

В Украине Apple полным ходом готовит начало работы локального офиса и переводит сайт, дотянется ли до нас Microsoft со своими прямыми продажами — пока неизвестно, но полностью исключать этого нельзя. Но в Штатах уже более 20% рынка персональных компьютеров занимают компании, которые продают свои PC напрямую конечным потребителям (15,1% Apple + 5,3% Microsoft). Таким образом, с учетом ожидаемого многократного роста доли рынка Apple и вполне возможного, судя по очень удачному обновлению линейки Surface, как минимум удвоения доли Microsoft, через несколько лет мы вполне можем увидеть ситуацию, когда до половины всего рынка PC в США и около 30%-35% рынка по всему миру будут заняты прямыми продажами. В переложении ситуации на наши украинские реалии дистрибуторы и партнеры должны быть готовы к тому, что до трети рынка PC уйдет от них к вендорам, и это может случиться не в гипотетическом будущем, а уже через года 3-4.

Мир IT сильно меняется. Партнеры и дистрибуторы должны напрячься, потому что у нас многие любят измерять успешность продаж в количестве ноутбуков — с этой привычкой придется расстаться в ближайшие же месяцы, иначе будущего у таких игроков рынка не будет. Похоже, что проблему, как спасаться и за счет чего расширять продажи, каждый дистрибутор и партнер будут решать самостоятельно.

Disclaimer: Author is long in AAPL and MSFT stocks. Author does not receive any money for this article. Information from the article cannot be used as investment recommendation. Author does not oblige to be responsible for any possible financial losses of readers.

