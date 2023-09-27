Russia’s Cyber Tactics H1’2023 - як змінюються тактики, цілі і спроможності хакерських груп рф

27 сентября 2023 г., 8:15

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Держспецзв’язку підготувала аналітичний звіт Russia’s Cyber Tactics H1’2023, у якому проаналізовано та досліджено кіберзагрози з боку російських хакерських угруповань у 2022 році та у першому півріччі 2023 року, а також зміни в поведінці кіберзловмисників.

Серед тенденцій 2023 року – підвищений інтерес ворожих хакерів до українських правоохоронних структур. Йдеться про проведення шпигунських операцій з метою отримання доступу до даних про докази воєнних злочинів росії, до матеріалів, зібраних та переданих в суди та прокуратуру, до запитів на затримання підозрюваних агентів тощо.

Під прицілом ворожих хакерів також продовжує перебувати енергетичний та медіасектор України.

Окрім того, фахівці Держспецзв’язку виявили показову тенденцію проведення повторних атак. Хакери повертаються до попередніх цілей, які володіють і оперують критичними даними, потрібними російським військовим. Такий підхід дає зловмисникам можливість стратегічного планування майбутніх операцій і прогнозування нашої реакції. Заздалегідь знаючи про мережеву інфраструктуру, захисні заходи, ключовий персонал і моделі комунікації організації-жертви, нападники мають істотну перевагу, коли йдеться про експлойт організацій, скомпрометованих у минулому.

У 2023 році найактивнішими хакерськими групами були UAC-0010 (Gamaredon/FSB), UAC-0056 (ГРУ), UAC-0028 (APT28/ГРУ), UAC-0082 (Sandworm/ГРУ), UAC-0144 / UAC-0024 / UAC-0003 (Turla), UAC-0029 (APT29/ СВР), UAC-0109 (Заря), UAC-0100, UAC-0106 (XakNet), UAC-

0107 (CyberArmyofRussia). Зафіксовані кібератаки були віднесені до цих APT-груп.

Було проаналізовано контекст (час, цілі, наслідки), віктимологію (цільові сектори, країни), основні тактики, методи та процедури (ТТП), а також, де це можливо, атрибуцію на основі нашого внутрішнього досвіду, маркерів та спостережень.

Групи ГРУ, ідентифіковані як UAC-0056 ("Вугільний ведмідь"),

УАК-0028 (АПТ-28) і УАК-0082 (Піщаний черв'як) відіграють вирішальну роль, згенерувавши 50 серйозних інцидентів.

На противагу цьому, команда ФСБ - UAC-0010 (Gamaredon) - спричинила лише 11 критичних інцидентів або інцидентів високого ступеня тяжкості (як показано нижче) зі 103 інцидентів, пов'язаних з їхніми ПТЗ, які спостерігалися протягом періоду моніторингу в організаціях, з якими ми контактували або які ми захищали.

Вказується, що кіберпідрозділу ФСБ "Гамаредон" вдалося значно збільшити загальну кількість операцій та випадків, зареєстрованих CERT (зі 128 за весь 2022 рік до 103 лише за перше півріччя 2023 року), але не всі з них були настільки успішними і перетворилися на проблеми високого рівня серйозності.

Більше деталей можна знайти в аналітичному звіті Russia’s Cyber Tactics H1’2023.

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