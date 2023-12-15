«Розумні» мікромережі посилять стійкость енергосистеми України

15 декабря 2023 г., 12:29

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Впровадження і розвиток «розумних» мереж та мікромереж стануть невід’ємною складовою процесу відновлення і відбудови українського енергосектору.

Вже працює понад 95% базових станцій «Київстар»

«Київстар» повідомила, ще її мережа відновлюється після наймасштабнішої в телеком-галузі кібератаки.

Як відзначається, що за минулу добу спеціалісти компанії відновили послугу міжнародного голосового роумінгу, усунули проблему з обривами дзвінків, стабілізували зв'язок в Києві.

Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв`язку оператора на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані.

Зазначається, що абонентам доступний голосовий зв`язок, в тому числі – в міжнародному роумінгу, послуги «Домашнього Інтернету". Відучора розпочато відновлення доступу до послуг мобільної передачі даних, зокрема на заході України. Сьогодні в планах компанії - подальше відновлення послуг передачі даних.

У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі із якістю зв`язку, але спеціалісти компанії їх оперативно усувають.

«Технічні роботи відбувається поступово, з дотриманням усіх вимог безпек. Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.и», заявляють у компанії.

Оператор також нагадав, що якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити і виключити «авіа» режим. Також допомагає вибір мережі у налаштуваннях телефону.

На цьому наголосив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков під час онлайн-заходу «Мікромережа і «зелені» технології для розвитку сучасної енергетичної системи в Україні: міжнародна експертиза і подальші кроки», організованого Enterprise Europe Network. Захід відбувся за участі директора Департаменту з управління мережами Єврокомісії Якуба Боратинського, керівництва Державної інспекції енергетичного нагляду України, представників енергетичних компаній та експертного середовища.

«Економічне зростання України та активний розвиток наших регіонів після війни спричинить збільшення попиту на електроенергію. Ми передбачаємо зростання попиту на більш декарбонізовані та гнучкі види енергії з відходом від традиційних джерел, таких як вугілля та газ, і переходом до відновлюваних джерел енергії, таких як енергія вітру, сонця та біоенергія», - зазначив Ярослав Демченков, додавши, що Україна, як і багато інших країн, зараз потребує більш ефективного виробництва електроенергії, кращого управління мережами та підвищення стабільності та стійкості мереж.

Заступник міністра нагадав, що у жовтні 2022 року Уряд схвалив Концепцію впровадження «розумних мереж» в Україні та затвердив деталізований План заходів з її реалізації до 2035 року.

З метою реалізації та моніторингу виконання цього Плану заходів наказом Міністра енергетики створено робочу групу, до складу якої увійшли представники НКРЕКП, НЕК «Укренерго», операторів систем розподілу, громадських організацій, дослідницьких інститутів, експерти.

Триває робота над змінами до законодавства щодо використання сучасної термінології у сфері впровадження «розумних мереж», зокрема мікромереж.

Міненерго разом з міжнародними партнерами працює над моделями розподілених енергетичних кластерів, які будуть зосереджені навколо різних типів генерації, а також передачі та розподілу. Одним із важливих завдань є розроблення відповідної фінансової бізнес-моделі.

Також у Міненерго працюють над дорожньою картою розвитку «розумних мереж» для електроенергетичних підприємств.

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