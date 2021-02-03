Виробник телевізорів Kivi домовився про 13 млн. долл. інвестицій та глибоку інтеграцію з MTC

3 февраля 2021 г., 12:14

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Компанiя Kivi оголосила підписання угоди про стратегічне партнерство та глибоку інтеграцію з з одним з найбільших в світі виробником електроніки Shenzhen MTC (Китай). Деталі угоди не розкриваються, проте в Kivi наголосили, що документ передбачає втілення багатьох інноваційних проектів, спрямованих на розвиток продуктів під торговою маркою Kivi протягом наступних п'яти років.

Відомо, що вже у 2021 р. і в рамках підписаної угоди китайська компанія інвестує понад 13 млн. дол. тільки в розвиток нової лінійки смарт телевізорів Kivi 2021. Інвестиції будуть спрямовані на розробку нових апаратних і програмних рішень задля істотного зростання продуктивності пристроїв; на реалізацію певного переліку інноваційних технологій, нових дизайнерських рішень, а також на поліпшення якості зображення і звуку.

«У першій половині року Kivi підписала угоду про співпрацю з Google і вже в серпні представила результати такого партнерства в новій лінійці своїх телевізорів. У другій половині року ми вели перемовини з нашими китайськими партнерами з МТС щодо дуже глибокої колаборації, і вже в 2021 покажемо її результати в наших нових продуктах», – зазначив Євген Руденко, віце-президент з виробництва та інновацій Kivi.

Kivi – міжнародна компанія, що спеціалізується виключно на розробці та виробництві смарт-телевізорів і ТБ-сервісів. Продукція під брендом компанії реалізується на європейських і азіатських ринках, а ТБ-сервіс Kivi TV доступний на всіх телевізорах з системою Android в Україні. Офіси компанії розташовані в шести країнах, загальна кількість співробітників – більше 200 по всьому світу.

На сьогодні під брендом Kivi випущено вже більше 1 млн телевізорів. Хоча ще в 2016 р. їх кількість склала всього 4 тис. У поточному році планується випустити 500 тис. пристроїв, а знакову позначку у 2 млн компанія планує перетнути вже в 2022 р.

Shenzhen MTC була заснована в квітні 2005 р. зі статутним капіталом в 700 млн. долл. Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Шеньчжень. У 2020 р. MTC зайняла друге місце у світовому рейтингу серед виробників телевізорів з річним обсягом 12,5 млн пристроїв, за рік збільшивши виробництво на 49%.

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