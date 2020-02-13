Рост предсказан

13 февраля 2020 г., 13:05

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Появление новых рыночных вдохновителей, к наиболее действенным из которых относят поддержку пятого поколения мобильной связи и складывающийся форм-фактор, пока что ощутимо не отразилось на мировой индустрии смартфонов — ее штормит уже третий год подряд. Сравнительно зрелая отрасль давно потеряла былую здоровую динамику развития, отчитываясь регулярным спадом в поставках.

После традиционно слабого начала, во втором полугодии рынок постепенно восстанавливался — свою роль сыграли сильное ценовое противостояние среди вендоров и появление ряда инновационных новшеств, в частности более крупных экранов и 5G. Тем не менее, выйти в плюс не получилось во многом из-за слабого спроса в Китае, где потребители находились в ожидании более доступных 5G-моделей. Как итог, по подсчетам IDC в 2019 г. глобальный рынок смартфонов просел на 2,3% «YoY», до 1,37 млрд аппаратов. Согласно версии аналитиков из IHS Markit, поставки сократились на 2,2% — с 1,41 млрд в 2018 г., до 1,38 млрд по итогам 2019 г.

Samsung сохранила лидерство — поставки корейцев увеличились в 2019 г. на 1,7%, до 294,8 млн аппаратов. Концентрация вендора на моделях из среднего ценового диапазона сыграла на руку и позволила эффективно противостоять конкурентному прессингу со стороны Huawei, Xiaomi, OPPO и vivo. Финишировавшая на второй строке рейтинга Huawei за год упрочила позиции на 16,7% и отгрузила 240,6 млн устройств. Несмотря на описываемый двузначным числом рост, вендор продолжал претерпевать от санкций американского правительства. На отдельных емких рынках, к примеру, в Западной Европе, отсутствие в смартфонах сервисов Google оставалось серьезным негативным фактором. Здоровым ростом компания во многом обязана патриотическим настроениям китайских потребителей, отдававшим предпочтение ее моделям на фоне препон к развитию бренда в отдельных крупных регионах. А вот Apple по итогам финального квартала оказалась лучшим мировым вендором — за счет высокой востребованности iPhone 11 на зрелых рынках и сохраняющейся общемировой популярности iPhone XR, отгружено 73,8 млн iPhone (+7,9% «YoY»). Тем не менее, слабые результаты первого полугодия потянули Apple в ощутимый минус в целом за 2019 г.

По состоянию на начало 2020 г. смартфоны с поддержкой 5G остаются главной движущей силой рынка. Ведущие чипмейкеры уже объявили об удешевлении чипов 5G, что придаст индустрии дополнительный импульс в части начала массового продвижения подобных моделей. Не менее 18,7 млн смартфонов с поддержкой 5G глобально отгружено по итогам прошлого года, сообщает Strategy Analytics. Спрос оказался выше, нежели прогнозировалось ранее, а главными рынками сбыта признаны Китай и Южная Корея. США и Европа оставались позади, однако уже в течение этого года существенно сократят отрыв от лидеров. Ведущим вендором рассматриваемого сегмента называется Huawei, отгрузившая 6,9 млн 5G-смартфонов, что соответствует доле рынка в размере 37%. Почти все из них разошлись в Китае, а наиболее востребованными моделями оказались Mate 20 X 5G и Mate 30 Pro 5G. На незначительном удалении разместилась Samsung, отгрузившая 6,7 млн устройств (доля рынка 36%) в авангарде с Note 10 5G и S10 5G. Первую тройку замкнула vivo — ее модели разошлись преимущественно в Китае тиражом свыше 2,0 млн устройств.

Говоря о складывающихся моделях с гибкими экранами в Strategy Analytics настаивают, что их поставки увеличатся менее чем с миллиона в 2019 г., до 100 млн устройств по итогам 2025 г. Сравнительно высокие цены на гибкие дисплеи, а также обеспокоенность относительно надежности и долговечности подобного форм-фактора, все еще сдерживают развитие нового направления. Впрочем, в обозримой перспективе эти проблемы будут решены и в ближайшие десять лет foldable-смартфоны сформируют наиболее быстрорастущее направление премиум-сегмента. Крупнейшим поставщиком складывающихся смартфонов в настоящее время является Samsung, ориентированная преимущественно на западные регионы. Следом разместилась китайская Huawei, сфокусировавшаяся, в силу обстоятельств, преимущественно на домашнем рынке. В 2020 г. свои продукты подобного форм-фактора представят Motorola и TCL, а уже в 2025 г. они окажутся в портфолио всех ключевых брендов рынка, включая Apple.

Как ожидают в Gartner, по итогам нынешнего года глобальные продажи смартфонов превысят 1,57 млрд устройств, благодаря чему на 3% будет улучшен результат 2019 г. В их числе окажется не менее 221 млн 5G-телефонов, что составляет 12% общих продаж. Причем, в 2021 г. их продажи удвоятся и превысят 489 млн аппаратов. Лучшую динамику роста покажут страны Ближнего Востока и Африки (+5,9% «YoY»), Азиатско-тихоокеанского региона (+5,7% «YoY»), Китая (+5,1% «YoY»).

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